Excelsiors Boekenhal uitgesteld vanwege Coronavirus

Excelsior’s Boekenhal uitgesteld vanwege Coronavirus

Naar aanleiding van het nieuws over het Coronavirus en de richtlijnen van het RIVM hebben we helaas moeten besluiten Excelsiors 2e hands boekenmarkt, die gepland stond voor a.s. zaterdag in MFA Pelkpark, uit te stellen. Zodra er een nieuwe datum is, communiceren wij dit via de media, Facebook en dez…