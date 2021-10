Extra rondleidingen in november op huis Verwolde

Deel dit bericht













LAREN(Gld) – Op maar liefst drie zondagen in november, ná de reguliere seizoensopenstelling, neemt een gids bezoekers weer mee op stap voor een rondleiding door het huis.

Lange tijd waren rondleidingen door het huis met gids niet mogelijk, maar omdat het nu weer kan biedt huis Verwolde speciaal in november 6 rondleidingen aan. Bezoekers worden ontvangen in de theeschenkerij in het onderhuis. Na een kopje koffie of thee met wat lekkers neemt de gids hen mee langs de bel-etage en de bovenverdieping. Door het verhaal dat de gids vertelt over het huis en haar vroegere bewoners krijgen bezoekers het gevoel dat ze de baron en zijn familie zomaar tegen kunnen komen.

Datum: Zondag 7, 14 en 21 november

Rondleiding 1: ontvangst koffie en thee om 10:00 uur, start rondleiding 10:30

Rondleiding 2: ontvangst koffie en thee om 11:00 uur, start rondleiding 11:30

Prijs: € 14,50 p.p. (prijs inclusief koffie of thee met taartje) Maximaal 14 personen per rondleiding.

Ga voor het reserveren van tickets naar: www.verwolde.glk.nl

