Familievoorstelling met professor Bombasticus bij huis Verwolde

LAREN – Professor Bombasticus toert deze zomer door het land en bezoekt ook meerdere kastelen van Geldersch Landschap en Kasteelen. Op donderdagmiddag 30 juli komt de professor naar huis Verwolde met de familievoorstelling ‘De magische hoed’.

Professor Bombasticus heeft met zijn tijdmachine ontdekt dat iedereen die in het verleden beroemd was, of een held, altijd een hoed droeg: zeerovers, prinsessen, rappers, zelfs smurfen. Supermagisch! Hoog tijd om jouw eigen magische hoed te maken in het laboratorium van de professor. Eerst nog wat proefjes doen en dan, met hoed op, ga jij beroemd worden. Of word je een held. Of misschien wel allebei?

De voorstelling is in de buitenlucht, bij het zuidbordes van het huis. De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden. Vooraf een kaartje kopen is noodzakelijk en kan via www.glk.nl/verwolde.

Een kaartje voor de voorstelling is inclusief bezoek aan het huis. (Je ontvangt hiervoor een voucher om op een ander tijdstip het huis te bezoeken. Dit in verband met het verplicht reserveren van een tijdslot in lijn met de RIVM maatregelen.)

Datum en tijd: donderdag 30 juli, voorstelling om 12.00, 14.00 en 16.00 uur (duur ca 45 min.).

Entree voorstelling + huis: € 8,00 p.p. en donateurs GLK en museumkaarthouders € 3,00 p.p.

Adres: Huis Verwolde, Jonker Emilelaan 4, 7245 TL Laren.

Deel dit bericht

WhatsApp

Tweet



Meer

E-mail

Print