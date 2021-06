Feest in Villa Mondriaan: Piet was jarig!

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Ook Piet Mondriaan moest er dit jaar aan geloven: de coronaverjaardag. Op 7 maart at hij een stukje taart en stelde hij zijn verjaardagsfeest voor de zoveelste keer uit. Herkenbaar? Kom dan naar museum Villa Mondriaan voor het grote inhaalverjaardagsfeest. Naast Mondriaans 149e verjaardag viert Villa Mondriaan alle gemiste verjaardagen van Winterswijk. Piet is Jarig! wordt dit jaar Winterswijk was Jarig!

Op 25, 26 en 27 juni viert museum Villa Mondriaan drie dagen lang de 149e verjaardag van Piet Mondriaan. Gedurende dit weekend kan de bezoeker voor slechts €6,00 entree deelnemen aan een uitgebreid programma met gratis workshops, lezingen en rondleidingen voor jong en oud. Om het weekend extra feestelijk te maken, trakteert Villa Mondriaan op een kopje koffie en een lekker stukje taart.

Schilderen, vachtvilten, maskers maken en mindful kunst kijken

Vanuit het oude woonhuis van de familie Mondriaan was de Jacobskerk goed te zien. In zijn vroege werk heeft Mondriaan vaak gespeeld met dit gegeven; het kerkje en de appelboom in de tuin steeds weer anders weergevend. Villa Mondriaan geeft bezoekers de unieke kans om onder leiding van kunstenaars Vic Hulshof en Anne Feddema in de voetsporen van Mondriaan te treden en om op geheel eigen wijze de appelboom en de Jacobskerk vast te leggen.

Tevens kunnen bezoekers de handen uit de mouwen steken bij de workshop vachtvilten onder leiding van interdisciplinair kunstenaar Dienke Groenhout. De tentoonstelling Ferengi toont vijf kostuums die worden gebruikt voor performances. Allen verbergen ze de identiteit van de drager. Deelnemers aan de workshop kunnen op een creatieve manier kennismaken met het materiaal, door aan de slag te gaan met het vilten van een vachtje.

De relatie tussen uiterlijk en identiteit wordt niet alleen door de kunstenaars van Ferengi onderzocht, ook deelnemers van de workshop Maskers Maken gaan hiermee aan de slag. Sinds het begin van de pandemie dragen we steeds vaker een mondmasker, dit heeft een groot effect op de onderlinge communicatie. Met een masker kun je je identiteit geheimhouden; het heeft iets mysterieus. In de workshop worden kinderen uitgedaagd om na te denken over zichzelf, hoe ze zich voelen en hoe ze daar beeldend uitdrukking aan kunnen geven.

Dat kunst in het bijzonder aanzet tot voelen wordt bevestigd door mindfulness expert Caroline Roos-Schuurman. Mindful kijken naar kunst is kijken met aandacht, echt kijken, open kijken. Het is ook de tijd nemen waardoor de museumbezoeker details opmerkt die anders aan de aandacht waren ontsnapt. Kunst kan de museumbezoeker blij maken, maar kan ook gevoelens van aversie oproepen. Tijdens mindful kijken naar kunst merkt de museumbezoeker op wat kunst met de kunstkijker doet, met mildheid zonder te oordelen.

Tijdens Piet was Jarig! is er ook tijd om de nieuwe tentoonstellingen Toorop: Tussen geloof en hoop, Klaas Gubbels: Calvinist? en Ferengi te bezichtigen. Bezoekers van alle leeftijden kunnen ieder uur aansluiten bij de flitsrondleidingen en meer te weten komen over de iconische tafels, stoelen en koffiepotten van Klaas Gubbels, Toorops fascinatie voor het boerenleven en het katholieke geloof, en de uitbundige kostuums in Ferengi.

Een bijzondere samenwerking: lezing Mondriaan in Muziek

Piet Mondriaan heeft zich veelvuldig laten inspireren door Boogiewoogie muziek. Dit komt duidelijk naar voren in zijn alom bekende schilderij Victory Boogie Woogie. Gerben Grooten legt uit hoe deze kleurvlakken samenhangen met de bijzondere jazzstijl. De nieuw aangestelde directeur van Boogiewoogie, instituut voor kunst en cultuur, laat beeld tot leven komen door visuele en auditieve verbindingen te leggen en te laten horen. Onder begeleiding van bijzondere opnamen en live muziek belooft het een bijzondere avond te worden.

Het volledige programma van Piet was Jarig! met aanvangstijden is te vinden op www.villamondriaan.nl/piet-was-jarig/.