Fluiten met Visjes bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Speciaal voor jonge kinderen (leeftijd vanaf groep 3), die graag al instrumentaal met muziek bezig willen zijn, start op woensdag 28 september ‘Fluiten met Visjes’. Deze cursus van 15 lessen is dé instapcursus voor jonge kinderen.



Speels

In deze cursus leren kinderen op een speelse wijze muziek maken met een kunststof blaasinstrument. Aan de hand van het verhaal over zwarte, witte en gulzige kikkervisjes, maar ook kikkervisjes die juist veel te weinig eten, wordt de basis van het notenschrift aangeleerd. De kikkervisjes helpen bij het spelen van de liedjes en gaan steeds meer op echte noten lijken. Via verhaal, spel, zang en improvisatie kunnen kinderen aan het eind van de cursus melodietjes spelen op het blaasinstrument, met of zonder noten, samen of alleen. De lessen worden gegeven in kleine groepjes van maximaal vijf kinderen.

Feest

Op woensdag 15 juni, van 15:00-16:00 uur, organiseert Boogie Woogie een gratis “Fluiten-met-visjes-FEEST” om alvast kennis te maken. Aanmelden kan vóór 9 juni via info@boogiewoogie.nl. De doelgroep voor dit feest zijn kinderen die komend schooljaar naar groep 3 gaan (dus nu nog in groep 2 zitten).

Benodigdheden

Voor de lessen wordt gebruik gemaakt van een kunststof dwars-of blokfluit. De kosten bedragen respectievelijk € 30 en € 10. Het lesboekje kost € 12.

De cursusprijs bedraagt € 112,50. Docent is Rachel Platerink-Hofman

Opgeven

De cursus is steeds op de woensdag en de lessen duren 30 tot 45 minuten, afhankelijk van het aantal opgaves. Aanmelden kan tot uiterlijk 21 september online via https://www.boogiewoogie.nl/aanmeldformulier-cursus-lessen-2020/ onder vermelding van Fluiten met visjes. De cursus vindt alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....