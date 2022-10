Focus op de Accordeon bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Op zaterdag 5 november 2022 organiseert Boogie Woogie -instituut voor kunst en cultuur-, i.s.m. de Winterswijkse Accordeonvereniging (WAV) en de Aaltense Accordeonvereniging (Con Forza) de Dag van de Accordeon. Deze dag vindt plaats bij Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat 2 te Winterswijk, aanvang 14.00 uur.

Instrument met een scala aan mogelijkheden

De accordeon is een compleet en bijzonder veelzijdig instrument dat zich thuis voelt in zowat alle muziekstijlen; klassiek, musette, pop, klezmer, balkanmuziek, tango of Zuid-Amerikaanse stijlen.

Belangstellenden

Iedereen die nog geen accordeon speelt maar er wat meer van wil weten is van harte welkom tussen 14.00 en 16.30 uur om het instrument uit te proberen en ook de nodige informatie te verkrijgen. Daarnaast kan er gekeken worden bij de repetities van de Play-In en workshop. Ook is er vanaf 14.00 uur een documentaire te zien over de constructie en bouw van de accordeon.

Play-In, workshop

Van 14.00 tot 15.30 uur is er een Play-In voor iedereen die al accordeon speelt of dit in het verleden heeft gedaan. Deze wordt geleid door Wil Plas, docent accordeon bij Boogie Woogie. Er is ondersteuning van ervaren orkestleden van WAV en Con Forza. De deelnemers aan de Play-In zullen “Dance Beat Party” en “Turn Up” van W.Kahl instuderen en later op het concert uitvoeren. Van 15.30 tot 16.30 uur is er een workshop voor orkestleden van de WAV en Con Forza met als titel “we tellen vandaag eens niet tot 4”. Docent is Marieke Kroes.

Concert in concertzaal

Natuurlijk wordt er afgesloten met een concert om aan het publiek, hopelijk ook familie, vrienden etc., te laten horen wat er bereikt is. Het concert begint om 20.00 uur en het programma bestaat uit de tijdens de Play-In ingestudeerde popstukken. Daarnaast speelt Con Forza o.a. de ‘Deutsche Messe’ van Franz Schubert en de Winterswijkse Accordeon Vereniging (WAV) ondermeer Libertango van Astor Piazzolla. Uiteraard spelen beide orkesten ook samen. Speciaal voor dit concert hebben de WAV leden Menno Vis en Edwin Beskers een arrangement gemaakt van “Danzon No. 2 “van Arturo Márquez. Het projectorkest wordt aangevuld met pianist en twee slagwerkers om de Zuid-Amerikaanse muziek nog meer energie te geven. De muzikanten verheugen zich nu al op de uitvoering! Het tweede gezamenlijke stuk is “Baile de Fantasia”, een stuk in Spaanse sferen. Dit werk is vorig jaar speciaal voor accordeonorkest gecomponeerd door Carl Wittrock. De toegang is gratis. Wel is er de mogelijkheid om een vrije gift na afloop te doneren.

