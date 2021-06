Folkband Woolf treedt op in de Koppelkerk

Deel dit bericht













BREDEVOORT – Zaterdag 10 juli klinkt er eindelijk weer muziek in de Koppelkerk na de lange lockdown: de driekoppige folk-pop band Woolf treedt op in de vrijplaats voor kunst en cultuur. De drie dames Marieke, Mylène en Ellen worden ook wel de vrouwelijke Crosby, Stills & Nash genoemd door de grote vocale meerstemmigheid in hun muziek.

Drie stemmen, drie persoonlijkheden, drie verhalen. Woolf is een klinkende harmonie die volledig recht doet aan de individuele ruwe kantjes van singer-songwriters Marieke Smit, Mylène Berghs, en Ellen Tackenkamp; drie muzikanten die elkaar leerden kennen op het Conservatorium van Amsterdam, en die sindsdien onafscheidelijk zijn.

In verschillende formaties reisden ze al tijdens hun studie de hele wereld over om eigen projecten te spelen en die van anderen aan te vullen. Zij zongen legendarische songs van de grote songwriters der aarde en leerden de kneepjes van het vak. Woolf viel meteen op in de Nederlandse scene, werd uitgenodigd bij 3FM, en speelde voorprogramma’s tijdens de tour van Celine Cairo begin 2017. “Deze band is klaar voor de grotere podia”, schreef LiveStreamMagazine na afloop van een concert in het Haarlemse Patronaat.

In de muziek van Woolf klinken echo’s door van legendarische formaties als Crosby, Stills & Nash met de pit van The Supremes, hier en daar een vleugje Andrews’ Sisters afgewerkt met een hip modern randje dat doet denken aan The Staves. De drie songwriters laten zich inspireren door alles wat wel en geen muziek genoemd kan worden, en schuwen de schurende thema’s van het menselijke leven niet.

In het voorjaar van 2020 kwam de band met de veelzijdige EP Woolf, geproduceerd door Paul Willemsen met medewerking van fantastische muzikanten waaronder Mark Schilders, Hugo Den Oudsten, Luuk Janssen, en Maarten Hogenhuis, die ook een hand legde aan verschillende mixen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 10 juli

Aanvang: 20.30 uur (zaal open: 20.00 uur)

Entree: vanaf € 15,-

Tickets : www.koppelkerk.nl