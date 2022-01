Geen Alzheimer Café Zutphen e.o. in januari

In het Alzheimer Café is de fysieke ontmoeting heel belangrijk voor de bezoekers. Echter in de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus is gevraagd om onze sociale contacten drastisch in te perken.

Het bestuur Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland heeft daarom besloten dat er vooralsnog geen bijeenkomsten mogen worden georganiseerd. “Wij beseffen de impact van het annuleren, maar het is helaas niet anders. Zodra de omstandigheden het toelaten, organiseren wij weer een Alzheimercafé”.

Online contact

Als men interesse heeft in de nieuwsbrief, kan men een mail sturen naar: alzheimercafe.zutphenvorden@alzheimervrijwilligers.nl. Als men behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, kan men gratis bellen naar De DementieLijn. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur bereikbaar op 0800-5088.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411

