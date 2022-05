Geld ophalen voor mensen geraakt door kanker

WINTERSWIJK – Op zaterdag 4 juni komt de Roparun door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Oriolus in Winterswijk. De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 km waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor mensen geraakt door kanker. Het Winterswijkse team 100% Running Winterswijk neemt voor de zesde keer deel aan de Roparun. Dankzij hen hebben het SKB en Oriolus de afgelopen jaren schenkingen ontvangen voor de aanschaf van waardevolle middelen voor kankerpatiënten en hun naasten.

Toen het Roparunteam 100% Running Winterswijk hoorde dat de (zuidelijke) route dit jaar door de Achterhoek kwam, zijn ze direct tot actie overgegaan. Samen met andere partijen hebben zij ervoor gezorgd dat de route door Winterswijk komt. Alle teams starten op zaterdag 4 juni op vliegveld Twente. Een groot deel van de teams vervolgt hun route via Rekken en het Zwillbrock bij Meddo om vervolgens naar Winterswijk te gaan. “Extra bijzonder is dat we dit jaar dóór het SKB over de polikliniek Interne Geneeskunde (Oncologie) en door Oriolus gaan”, vertelt Ruud Storck, voorzitter van de afdeling Roparun Winterswijk. “De poli’s van het SKB en Oriolus zijn op zaterdag gesloten, waardoor we dit samen hebben kunnen regelen”, vertellen Desiree Geurink (teammanager in het SKB) en Kirsty Kruisselbrink (coördinator bij Oriolus).

Strijd tegen kanker draaglijker maken

Het SKB en Oriolus, een centrum voor kankerpatiënten en naasten gevestigd in het SKB, hebben al meerdere projecten kunnen waarmaken dankzij Stichting Roparun. Het gaat om projecten die als doel hebben de strijd tegen kanker draaglijker te maken. “We hebben voorgaande jaren al mooie dingen kunnen aanschaffen dankzij het geld dat 100% Running Winterswijk heeft opgehaald tijdens de Roparun. Voorbeelden hiervan zijn onder andere boezemkussens voor vrouwen met borstkanker en een hoofdhuidkoeling apparaat dat gebruikt kan worden bij chemotherapie”, vertelt Desiree. Kirsty vult aan: “De inrichting van Oriolus hebben we grotendeels aan hen te danken. Daar zijn we heel blij mee.” Het SKB en Oriolus willen dit jaar beide weer een aanvraag indienen bij Stichting Roparun. “Waarvoor we precies een aanvraag willen indienen, weten we nog niet. Maar er staan wel weer een aantal mooie projecten op ons wensenlijstje”, laten Desiree en Kirsty weten.

Route

De route loopt vanaf het SKB door naar de Morgenzonweg, Meddosestraat, de markt, het Vrijheidspark en gaat via de Misterweg en Corleseweg Winterswijk weer uit. Publiek dat de Roparunteams wil aanmoedigen, kan naar Spiekerman in Meddo of het Vrijheidspark in Winterswijk. Daar worden op zaterdag 4 juni feestelijke activiteiten georganiseerd om de doorkomst van de Roparun door Winterswijk te vieren. De route in het SKB is niet vrijgesteld voor publiek. “Natuurlijk hebben wij er wel voor gezorgd dat onze route mooi is aangekleed om de lopers een hart onder de riem te steken”, vertellen Desiree en Kirsty. “Bij Oriolus staat bijvoorbeeld een wensboom. We vragen mensen de komende weken voor de Roparun een wens in de wensboom op te hangen. Kom langs bij Oriolus binnen reguliere openingstijden of stuur een mail naar info@oriolus-achterhoek.nl.”

Donaties

Het team 100% Running Winterswijk heeft al ruim €10.000 opgehaald. Het streefdoel dit jaar is €40.000 en doneren kan nog steeds. Ruud vertelt: “Iedereen kent wel iemand met kanker. We doen dan ook een oproep aan iedereen om ons te steunen.” Dat kan door een bijdrage over te maken op de website www.roparun.nl. Ook kan je via daar ons team (team 237) sponsoren of een individuele deelnemer.” Op de facebookpagina van 100% Running Winterswijk is meer informatie te vinden.

