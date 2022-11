Gelderse Landdag: Een historische blik op het Gelderse landschap

GELDERLAND – Onze huidige maatschappij staat voor grote uitdagingen op het gebied van landschapstransitie, stikstof, waterbeheer en leefbaarheid. Ook in vroegere tijden stonden mensen voor vraagstukken over hun fysieke en sociale omgeving. Hoe mensen hier in het verleden vorm aan gaven, kan ons mogelijk inspiratie bieden voor het oplossen van brandende kwesties van vandaag. De derde Gelderse Landdag, op 16 november aanstaande in Theater Junushoff te Wageningen, staat daarom volledig in het teken van: de grond onder onze voeten.

De grond onder onze voeten

De Gelderse Landdag is dé ontmoetingsdag voor iedereen in Gelderland die zich bezighoudt met of geïnteresseerd is in de Gelderse historie. Door middel van grote en kleine lezingen, workshops en ronde tafeldiscussies wordt op 16 november 2022 één aspect van het Verhaal van Gelderland uitgediept, namelijk de grond onder onze voeten. Bezoekers van de landdag bekijken het thema landschap met een historische blik, en verbinden het verleden aan de actualiteit en de toekomst. Dat gebeurt onder andere met paneldiscussies over landschapstransitie op de Veluwe en ruilverkaveling in de Achterhoek, het succes van het prijswinnende citizen science project Erfgoed Gezocht wordt onder de loep genomen en deelnemers ontdekken waarom Gelderland zo’n aantrekkelijke provincie was voor landschapsschilders.

Nieuwe publicatie Verhaal van Gelderland

Tijdens de Gelderse Landdag is er ook uitgebreid aandacht voor de boekenreeks Verhaal van Gelderland die op 10 november verschijnt. Ruim dertig auteurs en redactieleden werkten de afgelopen drie jaar aan de vier boeken, die samen een compleet en prachtig geïllustreerd overzicht vormen van de rijke geschiedenis van Gelderland. Op 16 november presenteert hoofdredacteur Dolly Verhoeven dit vierdelige werk. Daarnaast geven vier auteurs lezingen over overstromingsrampen en heilige plekken.

Reserveer je ticket

Het programma in Theater Junushoff biedt voor elk wat wils. Lijkt het je interessant om op 16 november aan te sluiten, dan kun je een ticket reserveren via gelderselanddag.nl. Daar vind je ook meer informatie over het complete programma. Tickets kosten €17,50. Ben je werkzaam of vrijwilliger bij een historische organisatie die lid is van de coöperatie Erfgoed Gelderland, dan kun je gratis deelnemen.

De Gelderse Landdag is een gezamenlijk project van Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit (leerstoel Gelderse Geschiedenis). Kijk voor meer informatie op gelderselanddag.nl.

