BREDEVOORT – Wat is het Beste Boek van Achterhoek en Liemers dat in 2022 is uitgebracht? De vijf genomineerden voor de titel zijn bekend. Het zijn – in willekeurige volgorde – Adembenemend van Lucel ten Have-Krabben; De beesten van Gijs Wilbrink; Phoenix, de memoires van Abel Sikkink van Bert Wagendorp; Zwientie in den Achterhook van Rienke Beernink en Zutphen 1572, de geschiedenis van een bloedbad van Johan Visser. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Waeketreffen op 5 maart in de Koppelkerk in Bredevoort.

Bijna 90 in 2022 uitgebrachte boeken die uit de streek komen, erover gaan of geschreven zijn in de Achterhoekse of Liemerse streektaal, werden door de vakjury beoordeeld. Daarbij is sterk gelet op streekbinding: komt het wezenlijke van Achterhoek en de Liemers aan de orde? Ook originaliteit – voegt het boek iets toe aan de bestaande streekboekencollectie – en vormgeving zijn meegewogen in de beoordeling. De jury is onder de indruk van het niveau van de ingezonden boeken: het merendeel bleek zeer leesbaar geschreven en mooi vormgegeven.

Genomineerden

De vijf boeken die er bovenuit sprongen en dus meedingen naar de titel Beste Boek Achterhoek en Liemers zijn, in willekeurige volgorde:

Adembenemend – Lucel ten Have-Krabben

De beesten – Gijs Wilbrink

Phoenix, de memoires van Abel Sikkink – Bert Wagendorp

Zwientie in den Achterhook – Rienke Beernink

Zutphen 1572, de geschiedenis van een bloedbad – Johan Visser

De jury is met vlagen lyrisch over deze boeken. Opmerkingen van hun kant zijn ‘Juweeltjes van overpeinzingen’, ‘Een adembenemende leesreis’, ‘Dit ademt de sfeer van Normaal in zijn hoogtijdagen’, ‘Pracht en praal in taal’, en ‘Het leest als een detective van Jo Nesbø’. De jury vindt het geweldig dat een streektaalboek de nominaties heeft gehaald en dat ook in de andere genomineerde boeken de streektaal meer dan ooit doorklinkt. Net buiten de top vijf geëindigd, maar het vermelden zeker waard zijn de boeken: ‘Het verhaal van Gelderland’, ‘Het nieuwe Oolde’, ‘De taal levert mi-j ’n streek’ en ‘De rentmeestersrekeningen van Bredevoort’.

Waeketreffen

De winnaar van de Beste Boek-verkiezing wordt bekend gemaakt op ’t Waeketreffen op 5 maart in de Koppelkerk in Bredevoort. Dit is tevens de aftrap van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book. Ook wordt de nieuwe Flonkergood gepresenteerd, een bundel verhalen en gedichten in streektaal. Dit boekje krijg je in de Waeke cadeau bij aankoop van een streek(taal)boek. Het Waeketreffen duurt van 11.00 t/m 13.00 uur, de toegang is gratis. Aanmelden kan door te mailen of bellen naar info@ecal.nu / 0314-787078.

