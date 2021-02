Gewone kunst in een gewone tentoonstelling

Deel dit bericht

WINTERSWIJK – Zijn atelier staat er bomvol mee: koffiekannen, tafels en stoelen. Al jarenlang spelen deze onderwerpen de hoofdrol in het werk van de kunstenaar Klaas Gubbels (1934). Van groot tot klein, van felle kleuren tot grijstinten, van plat vlak tot sculptuur; alle variaties komen aan bod. Museum Villa Mondriaan wijdt van 5 maart tot en met 19 september een tentoonstelling aan de kern van het huidige werk van Gubbels.

Wie binnenstapt in het atelier van Gubbels in Arnhem weet niet waar hij of zij kijken moet. Overal staan sculpturen en hangen schilderijen van vaak felgekleurde, geabstraheerde koffiekannen, tafels en stoelen. Daartussen staan grote en kleine sculpturen en objets trouve die Gubbels over de hele wereld verzameld heeft. Te midden van al zijn kunstwerken en zijn verzameling ketels werkt Gubbels dagelijks aan het verder uitbreiden van zijn oeuvre, dat al van indrukwekkende omvang is. De onderwerpen van zijn kunstwerken lijken wellicht gewoon en alledaags, maar dat is precies wat Gubbels inspireert. Het afbeelden van ‘het gewone’ en het steeds herhalen van simpele vormen staat hem toe om zich te richten op het schilderen zelf, en niet verloren te raken in het onderwerp. Bovendien, zo stelt hij zelf, is het gewone zo gewoon dat het uiteindelijk een omgedraaide werking krijgt. Zijn krachtige beeldtaal, bestaande uit versimpelde en tegelijkertijd dynamische vlakken en lijnen, draagt hieraan bij. De vergelijking met Piet Mondriaan kan zo snel worden gemaakt. Beide kunstenaars zijn thuis in het naar hun hand zetten van pure abstractie; kleur, vlak en lijn.

De kern van het huidige werk van Gubbels vormt het uitgangspunt van de tentoonstelling in het ARCO-paviljoen. Op die manier biedt de tentoonstelling een goede tegenhanger voor het vroege werk van Mondriaan. De schilderijen die in het museum te zien zijn, noemt Gubbels ‘gereformeerde schilderijen’. Dit zijn schilderijen waar hij veel tijd en aandacht aan besteed. In zijn atelier heeft Gubbels een speciale ‘kijkkamer’. Zodra hij een schilderij heeft gemaakt zet hij het in zijn kijkkamer neer, en kijkt hij er net zo lang naar tot hij weet wat er nog mee moet gebeuren. Deze schilderijen reflecteren het langdurige proces wat achter de ogenschijnlijk vluchtige en simpele kunstwerken schuilt.

Naast de gereformeerde schilderijen van Gubbels, toont Villa Mondriaan tevens het werk van hedendaagse kunstenaar Dienke Groenhout en van Mondriaans tijdgenoot Jan Toorop. Villa Mondriaan plaatst de fascinerende artistieke zoektocht van de jonge Toorop naar zijn eigen stijl tegenover de ontdekking door de oude Toorop, de devoot katholiek, van de zingeving van zijn kunstenaarsbestaan. In de tentoonstelling Ferengi plaatst Groenhout samen met Tamrat Gezahegne, Gígja Reynisdóttir en Valerie Asiimwe Amani kleding in een nieuw daglicht door middel van installaties en uitbundige kostuums. Alle tentoonstellingen zijn te zien van 5 maart tot en met 19 september.