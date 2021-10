Gezocht: 20 particulieren in Gelderland die een Tiny Forest willen aanleggen in hun achtertuin

Deel dit bericht













IVN Natuureducatie zoekt 20 particulieren in Gelderland voor het ultieme doe-het-zelfproject: het planten van een Tiny Forest in eigen achtertuin. Doe-het-zelf, maar niet alleen, want IVN ondersteunt met onder andere een cursus in de plantmethode en een financiële bijdrage. Een Tiny Forest is een inheems minibos dat biodiversiteit stimuleert en een fijne plek is voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren. Particulieren moeten minimaal 100 vierkante meter tuin ter beschikking hebben.

Dromen over een Tiny Forest

In Nederland zijn de afgelopen jaren zo’n 100 Tiny Forests gerealiseerd in samenwerking met gemeenten. Ook een aantal particulieren in Nederland hebben hun eigen minibos aangelegd, waaronder Karin van Toor in Nijmegen. Zij heeft haar droom om een minibos te planten al laten uitkomen: “Dit is de enige methode die ik ken die goedkoop is en toch zoveel resultaat oplevert. Ook voor de biodiversiteit.”

Gelderlanders kunnen zich tot en met 17 oktober aanmelden op ivn.nl/tiny-forest-achtertuin. Een motivatie is onderdeel van de aanvraag.

Voorwaarden

Naast een goede motivatie zijn er nog een aantal voorwaarden. Zo moet een particulier minimaal 100 vierkante meter eigen grond beschikbaar hebben, een eigen bijdrage inleggen en van plan zijn om voor maart 2022 te planten. Hier zijn alle voorwaarden te vinden.

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten. De aanleg van de particuliere Tiny Forests in Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

Over IVN Natuureducatie

Met IVN ervaren buurtbewoners hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur in hun buurt is. IVN droomt van buurten die groen en sociaal zijn, en gaan daarmee fysieke en sociale verharding in Nederland tegen. Kijk op www.ivn.nl.

