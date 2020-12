Goede zorg voor het kind, begint met goede zorg voor de ouders

OuderTeam bereidt aanstaande ouders in Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk voor op hun nieuwe taak en rol

Aan alle aanstaande ouders in de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk wordt vanaf komend jaar OuderTeam aangeboden. OuderTeam bereidt de aanstaande moeders en vaders voor op het ouderschap. En op wat het hebben en opvoeden van een kind betekent voor de partnerrelatie. De verwachting en inzet is dat in 2021 zoveel mogelijk aanstaande ouders – met name bij het eerste kind – gaan deelnemen. Mede daarom wordt het maandelijks aangeboden, starten kan dus altijd.

Er verandert nogal wat in je leven als je een kind krijgt, als je van de een op de andere dag een gezin wordt. Het blijkt dat veel stellen het lastig vinden om met die verandering, en verschuiving van de rol van partner naar ouder, om te gaan. Wat helpt is dat partners vooraf afspraken maken over het ouderschap, zodat ze weten wat ze aan elkaar hebben. Ze blijken beter in staat om grote en kleine tegenslag het hoofd te bieden als wederzijdse verwachtingen vooraf zijn uitgesproken.

Voor de 36e zwangerschapsweek

Het Preventie Platform Jeugd, een gezamenlijk initiatief van gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, wil aanstaande ouders helpen zich voor te bereiden op het ouderschap en op de veranderingen die dat met zich meebrengt voor de partnerrelatie. Zij bieden daarom OuderTeam aan. De vier bijeenkomsten (twee voor de 36e week van de zwangerschap en twee na de geboorte van het kind, afgewisseld met digitale opdrachten) zijn luchtig, gericht op de voorbereiding op het ouderschap en op samenwerking tussen de partners, en worden ondersteund met filmpjes en oefeningen. De bijeenkomsten worden geleid door OuderTeam-trainers uit de vier gemeenten. Vanwege de coronamaatregelen worden de bijeenkomsten nu online aangeboden. Inwoners van de betrokken gemeenten kunnen zonder kosten deelnemen.

Vaste voorbereiding op de geboorte

Aanstaande moeders brengen tijdens hun zwangerschap een of meerdere bezoeken aan een verloskundige, vaak samen met de aanstaande vader. Meedoen aan zwangerschapscursussen, van yoga tot massagecursus, het hoort er gewoon bij. Is het kindje eenmaal geboren dan ga je naar het consultatiebureau en nog iets later breng je je kind naar de peuteropvang. Dat doet eigenlijk iedereen. Net zo gewoon mag het volgen van OuderTeam worden, vinden de betrokken gemeenten. Ook verloskundigen, gyneacologen en zwangerschapstherapeuten zijn van mening dat OuderTeam een mooie toevoeging is aan de geboortezorg en de zorg in de eerste levensmaanden van een baby. Zij gaan aanstaande ouders tijdens hun consult informeren over OuderTeam. Ook tijdens de 22-wekenprik (maternale kinkhoestvaccinatie) op het consultatiebureau wordt aandacht besteed aan OuderTeam.

Uit onderzoek blijkt: OuderTeam werkt

In Nederland is OuderTeam relatief nieuw, slechts enkele gemeenten bieden het aan. Hogeschool Leiden deed onderzoek bij die gemeenten. Uit dat onderzoek blijkt dat 58% van de moeders en 50% van de vaders het zorgen voor een kind lastiger vindt dan ze vooraf hadden gedacht. Ouders die OuderTeam hebben gevolgd, blijken warmer, positiever en zelfverzekerder de opvoeding op zich te nemen. En door met elkaar in gesprek te blijven, ervaren ze een ‘warmere’ relatie. Bovendien kunnen ze beter omgaan met stressvolle situaties.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over OuderTeam en aanmelden: www.preventieplatformjeugd.nl.