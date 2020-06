Gratis online smartphoneworkshops bibliotheek

Vanaf donderdag 25 juni kunnen leden en niet-leden van de Bibliotheek gratis 10 online workshops volgen rondom de smartphone. Deze korte cursussen zijn een samenwerkingsverband tussen Kruiswerk, iPad4Senior en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Workshops

Vanaf donderdagmorgen 25 juni zal Aldert Doelen van iPad4Senior wekelijks een cyclus van tien online workshops verzorgen, waardoor deelnemers alle ins en outs van hun smartphone zullen leren kennen. Aldert is geen onbekende in de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Regelmatig geeft hij cursussen in de vestigingen over smartphones en tablets. Nu dit momenteel niet mogelijk is, biedt hij iedereen de kans om gratis online workshops bij hem te volgen. Deze workshops zijn zowel voor iPhone als voor een Android smartphone geschikt.

Programma

Het programma van de workshopcyclus is divers samengesteld. Zo wordt er aandacht besteed aan de functies en knoppen van uw toestel, maar er wordt ook stilgestaan bij onderwerpen als fotograferen met de smartphone en WhatsApp. Het complete aanbod is te vinden op www.oostachterhoek.nl

Aanmelden

Het aanmelden voor de workshops verloopt via de website www.oostachterhoek.nl. Daar kunt u zich inschrijven voor alle onderdelen, maar het is ook mogelijk om een keuze te maken uit het aanbod van de tien workshops. Belangrijk is dat er bij het aanmelden gekozen wordt voor de juiste smartphone (iPhone of Android). Na aanmelding zal Aldert kort telefonisch contact opnemen om uitleg te geven.

Mocht het aanmelden niet lukken, dan kan er contact opgenomen worden met het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.