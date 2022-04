Grensland College houdt 5 masterclasses in april

WINTERSWIJK – Het Grensland College houdt in de maand april maar liefst vijf gratis masterclasses, vanuit zowel het raadhuis in Winterswijk als het CIVON in Ulft. Op woensdag 6 april wordt in Winterswijk afgetrapt met de Masterclass Circulaire Economie, gevolgd door die van Management (12 april) en Sociaal Werk (13 april). De “maand van de masterclasses” wordt afgesloten met inspirerende sessies in het CIVON Ulft rond Installatietechniek (20 april) en Engineering (21 april).

“We willen werkgevers en (aanstaande) studenten inspireren door actuele kennis te delen.”, aldus Alexander van der Graaff van het Grensland College. “Op 6 april houden we in de raadszaal van Winterswijk samen met de Cirkelregio Achterhoek en het Centrum voor meervoudige waardecreatie van de HAN een masterclass Circulaire Economie. Onder andere keukenbouwer ATAG, bierbrouwer Wentersch en de Gemeente Winterswijk (winnaar Green Leaf-award) vertellen hoe zij omgaan met een circulaire wereld van minder verspilling en meer gebruik van reststromen.”

Op dinsdag 12 april volgt vanaf dezelfde locatie de Masterclass Management, getiteld: “Technologie: de versterkende factor voor human capital”. Saxion-lector Sjoerd de Vries en COO Frank Gelen van 247TailorSteel nemen je mee in het effect van o.a. Virtual Reality, Co-bots en verregaande automatisering op medewerkers binnen een organisatie. Deze middag is voor zowel werknemers als werkgevers uit alle sectoren gratis toegankelijk.

Een dag later, op woensdagmiddag 13 april, worden organisaties in zorg en welzijn eveneens in Winterswijk uitgenodigd voor een inspiratiesessie. De Siza Zorggroep geeft aan hoe zij de belevenis centraal stelt bij het welzijn van hun cliënten. Na de pauze vertellen twee HAN-studenten Sociaal Werk over de innovatieve werkmethode van het Belevingswiel, waarin het talent van iedere cliënt optimaal wordt aangesproken in begeleiding en behandeling.

Een week later verhuizen de masterclasses naar innovatiecentrum CIVON op het DRU-terrein in Ulft, waar in de middag van 20 april en 21 april respectievelijk de technische masterclasses rond Installatietechniek en Engineering worden aangeboden. Op woensdagmiddag zoomen Berthold van Benthem van Techniek Nederland en Bram Schats van Avelution in op de uitdagingen rond tekorten door verloop en vergrijzing in de installatiebranche, die tegelijk door grote opgaves rond o.a. verduurzaming en een wereldwijd noodzakelijke energietransitie enorm onder druk staat. De sprekers staan stil bij de noodzaak van bijscholing, zij-instroom en technische innovaties.

Als waardige afsluiter van een maand vol inspirerende kennisdeling, volgt op donderdagmiddag 21 april de Masterclass Engineering met als thema: “Artificial Intelligence: het nieuwe normaal in de maakindustrie?” De onderzoeksafdeling mechatronica van Saxion Hogeschool legt samen met een afvaardiging van Demcon Industrial Systems uit Enschede uit hoe robots, zelflerende machines en “slimme” productietechnieken de maakindustrie van de toekomst ingrijpend kunnen veranderen.

Van der Graaff sluit af met een oproep: “We hopen met dit brede aanbod iedere sector iets boeiends te kunnen bieden. Naast dat we kennis willen delen en willen inspireren, sluiten we iedere masterclass natuurlijk af met een netwerkborrel. Want na bijna twee jaar binnen zitten, hebben mensen vast zin om elkaar weer live te ontmoeten. Hopelijk tot snel bij het Grensland College!”

Deelname aan alle masterclasses is gratis.

Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.grenslandcollege.nl/agenda

