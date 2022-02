Grensland College houdt Open Avond

WINTERSWIJK – Het Grensland College houdt op woensdag 16 februari een open avond over de vier praktijkgerichte 2-jarige hbo-deeltijdopleidingen die per september 2022 vanuit het Raadhuis in Winterswijk en het CIVON in Ulft worden aangeboden. De avond duurt van 17.00 tot 21.00 uur en is voor zowel potentiële studenten als werkgevers toegankelijk.

Per september 2022 starten maar liefst vier Associate degree (Ad)-opleidingen, te weten Management en Sociaal Werk vanuit Winterswijk en Engineering en Gebouwgebonden Installatietechniek in Ulft. “Na de start afgelopen september maken we nu een echte groeispurt door.”, aldus Alexander van der Graaff van het Grensland College. “Om studenten en werkgevers bekend te maken met de opleidingen en een gevoel te krijgen bij onze manier van leren, is iedereen van harte welkom op onze open avond!”

Ten eerste komt de al populaire en brede hbo-deeltijdopleiding Management van Hogeschool Saxion terug in het aanbod, gericht op (toekomstig) leidinggevenden en projectmanagers. Deze opleiding is afgelopen september voor het eerst gestart en kent een breed palet aan studenten, van 20 tot 51 jaar, die werkzaam zijn in de maakindustrie, zorg, installatietechniek en de retail. Studente Gerrie Zemmelink, zelf werkzaam bij machinebouwer Marel in Lichtenvoorde, vertelt: “De opleiding is goed voor mij en goed voor het bedrijf, vanaf les 1!”

Nieuw per september is de Associate degree Sociaal Werk. Deze opleiding is zowel bestemd voor mensen die al in zorg en welzijn werkzaam zijn en graag naast hun werk een stap willen zetten, maar ook voor mbo4-studenten social work of maatschappelijke zorg erg interessant kan zijn. “De opleiding is breed toegankelijk voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn in het welzijnswerk, in gehandicapten- of ouderenzorg of bijvoorbeeld bij een gemeente als WMO- of Jeugdzorgconsulent”, aldus Van der Graaff.

Ook wordt de Ad Engineering voor het eerst aangeboden. Deze studie is een combinatie van Werktuigbouwkunde, Mechatronica en Elektrotechniek. De studie leidt op tot een “spin in het web”- functie binnen een technisch bedrijf, waarin je de schakel vormt tussen werkvloer en de engineeringsafdeling. Niet alleen werkenden, maar ook mbo-4 studenten kunnen heel goed doorstromen naar deze deeltijd hbo-opleiding, waarbij dan wel een passende werkplek gevraagd wordt. “Dat is voor veel huidige mbo4-studenten helemaal geen probleem.”, weet Stanley Willemsen van het Graafschap College. “Onze techniek-studenten vinden in deze markt zo een baan. Daar kunnen ze dan heel goed, direct na hun mbo-4 of als ze al een tijdje werken, in deeltijd een hbo-studie naast volgen. En dat kan dus nu gewoon in de Achterhoek!”

De tweede technische opleiding die start, is Gebouwgebonden Installatietechniek (GGIT). Deze studie is erg interessant voor werkvoorbereiders, BIM-modelleurs, (aankomend) projectleider, calculators of zoals Emiel Berendsen, werktuigbouwkundige bij het SKB in Winterswijk. Hij volgt de opleiding sinds afgelopen september binnen de HAN. “De opleiding is heel breed en divers. Van installatie- en elektrotechniek tot HVAC en van beveiliging & ICT tot bouwfysica en wet- en regelgeving, alles zit in één opleiding.”

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer over de studies weten? Kom dan naar de open avond van het Grensland College in Winterswijk!

Tijd: Woensdag 16 februari van 17.00 tot 21.00 uur.

Locatie: Raadhuis Winterswijk, Mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 in Winterswijk

Wat is een Associate degree? https://www.youtube.com/watch?v=kN294rpF_zc

Meer info: www.grenslandcollege.nl/open-avond

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....