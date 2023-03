Grensland College komt met nieuw aanbod op open avond

WINTERSWIJK – Het Grensland College biedt op woensdag 5 april een kijkje in de keuken van maar liefst 5 deeltijd hbo-opleidingen, de zogeheten Associate degrees, die per schooljaar 2023-2024 bij het Achterhoekse onderwijsplatform worden aangeboden. Nieuw in het aanbod is de Ad Logistics Management, die per september 2023 vanaf het DRU-terrein in Ulft wordt aangeboden.

Het Grensland College is een samenwerkingsverband van Graafschap College, HAN, Saxion en Iselinge en biedt 2-jarige deeltijd hbo-opleidingen die naast een baan zijn te volgen, de zogeheten Associate degree (Ad). Projectmanager Alexander van der Graaff vertelt: “De Associate degree is een 2-jarige praktijkgerichte hbo-opleiding, die je perfect kunt combineren met je baan. Eigenlijk is de Ad het kleine broertje van de 4-jarige bachelor. De opleidingen zijn enorm in trek bij mbo-4 studenten die willen gaan werken én doorstuderen tegelijk en bij werknemers die zich willen om, her- of bijscholen naast hun baan.”

Sterke groei

In slechts anderhalf jaar is het Grensland College uitgegroeid tot een stevig Achterhoeks hbo-platform waar al ruim 130 studenten het huidige aanbod deeltijdopleidingen Management, Sociaal Werk, Engineering en Pedagogisch Educatief Professional volgen. “En we groeien door!”, aldus Van der Graaff. “Zo bieden we per september 2023 de deeltijd hbo-opleiding Logistics Management, die onder licentie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bij het CIVON in Ulft wordt verzorgd. We kiezen bewust voor deze locatie centraal in de Achterhoek, omdat die voor werknemers van alle transport- en logistieke bedrijven in de regio goed bereikbaar is. In de opleiding komen onder meer logistiek, economie, recht, projectmanagement en procesoptimalisatie aan bod.”

Naast de nieuwe logistieke hbo-opleiding, biedt het Grensland College net als dit studiejaar per september eveneens vanuit innovatiecentrum CIVON in Ulft de Ad Engineering van Saxion aan, die met een combinatie van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en software een breed perspectief op techniek biedt. Vanuit het klassieke raadhuis in Winterswijk worden respectievelijk de Ad Management (Saxion) voor (aankomend) leidinggevenden en de Ad Sociaal Werk (HAN) voor studenten en werknemers in zorg en welzijn aangeboden. In Doetinchem biedt Iselinge Hogeschool sinds afgelopen februari onder de vlag van het Grensland College de Ad Pedagogisch Educatief Professional aan. Al deze 5 opleidingen bieden tijdens de open avond op woensdag 5 april in het raadhuis in Winterswijk een kijkje in hun keuken.

Van der Graaff sluit af: “Het Grensland College begint echt een begrip te worden in onze regio, steeds meer mensen kennen ons en weten wat ze met een Associate degree-opleiding allemaal kunnen. En we zijn nog lang niet klaar, er komen nog meer Ad-opleidingen naar de Achterhoek, dus houd ons vooral in de gaten via onze website of abonneer je op onze nieuwsbrief. Wat studeren bij ons, naast kleinschalig en persoonlijk onderwijs, helemaal interessant maakt, is dat je voor je studiekosten een beroep kunt doen op het Achterhoeks talentenfonds Opijver. Kortom, genoeg redenen om eens een kijkje bij ons of op onze website te nemen!”

Kijk voor meer informatie op www.grenslandcollege.nl of meld je aan voor de open avond op 5 april van 17.00 – 21.00 uur in het raadhuis van Winterswijk.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl