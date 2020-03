Harlekijn presenteert: Kookpunt

WINTERSWIJK – Het Winterswijks Jeugd Muziek Theater Harlekijn staat op zaterdag 21 en zondag 22 maart weer op de planken in Theater De Storm. Dit jaar brengen zij de voorstelling ‘Kookpunt’, waarin twee restaurants de culinaire strijd met elkaar aangaan. Een productie vol muziek, waarbij humor een belangrijke plek inneemt.

Het chique Frans restaurant en een Mexicaanse bistro bestaan al jaren naast elkaar. Totdat de minister van ‘Culinariteit’ aankondigt dat slechts één van de restaurants kans maakt op de culinaire subsidie. Er ontstaat een kokende strijd. Wie krijgt de meeste tevreden gasten en wie moet de koksmuts voorgoed opbergen? De koks, eigenaresses en bediening doen er alles aan om het recept voor succes te vinden. Een geheime liefde tussen de keukenhulpjes kon wel eens voor roet in het eten zorgen..

Humor en diepgang

De musical, geschreven en gecomponeerd door MaxMini, daagt de leden van Harlekijn flink uit. Regisseur Merel Spikker vraagt naast spel, muziek, zang en dans ook extra inlevingsvermogen en zij coacht de kinderen op timing, waarbij grappen nog beter vallen en de voorstelling een extra laag mee kan krijgen.

Nieuwe regisseuse

Sinds deze productie is Merel Spikker de regisseuse van Harlekijn. Zij deed de opleiding Docent Theater aan Artez en heeft sindsdien aan veel verschillende producties meegewerkt. Merel heeft veel ervaring met jeugd(theater) en daagt de leden van Harlekijn, allen tussen 10 en 18 jaar oud, uit om te groeien in spel, inleving en timing. Naast Merel bestaat het creatieve team uit Dennis Weelink, die als muzikaal leider als sinds de start bij Harlekijn betrokken is, en Ellis Wassink, die voor de tweede keer de choreografie verzorgt.

Kaartverkoop

De voorstelling op zaterdag 21 maart begint om 20.00 uur. Op zondag 22 maart is er een matineevoorstelling om 14.30 uur. Kaarten á € 19,50 zijn te koop bij Theater De Storm via www.theaterdestorm.nl/harlekijn