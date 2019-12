ULFT – In zijn nieuwe soloprogramma SMOKY STRINGS maakt gitaarvirtuoos Harry Sacksioni een verrassende keuze uit zijn inmiddels enorme catalogus. Op vijf verschillende gitaren speelt hij composities die schuren tegen de (fingerstyle) blues, een groot funky gehalte hebben of op een andere manier de snaren van zijn gitaren doen smeulen. Omdat zijn inspiratie om te schrijven nooit lijkt te stoppen zullen ook zijn nieuwste composities onderdeel uitmaken van dit programma. Sacksioni’s technisch vermogen om ‘een hele band uit zijn gitaar te toveren’, gemixt met zijn ontwapenende en humoristische verteltrant, maken van zijn optredens een overrompelende en persoonlijke gebeurtenis. Niet voor niets is hij Edison winnaar, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en onlangs voor het achtste jaar op rij uitgeroepen tot de Beste Akoestische Gitarist van de Benelux!

Informatie

De voorstelling Harry Sacksioni – Smoky Strings vindt plaats op vrijdag 17 januari in de Rabobankzaal in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark. Aanvang 20:00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de receptie in het Portiersgebouw op het DRU Industriepark – Hutteweg 24, Ulft, telefonisch via 0315-200150 of via de website (www.dru-industriepark.nl).