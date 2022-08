Henk Kelder neemt tijdens Høkersweekend afscheid als voorzitter

ZELHEM – Het is het jaarlijkse fanclubweekend van de band Normaal. Of zoals het evenement onder de anhangers bekend is: het Høkersweekend. Een weekend van vrijdag 2 tot en met zondag 4 september boordevol livemuziek, gezelligheid, een veiling voor het goede doel en… het afscheid van Henk Kelder, sinds jaar en dag voorzitter van het Anhangerschap, zoals het legioen van Normaalfans zichzelf noemt. Henk Kelder ruimt een belangrijk misverstand uit de weg: “Het Høkersweekend is niet alleen toegankelijk voor fanclubleden. Een ieder is hier welkom.”

De anhangers – zoals de fans zich in Normaaljargon noemen – zien het Høkersweekend als hun jaarlijkse reünie.

Het evenement wordt traditioneel gehouden bij café De Tol in Zelhem, voor de Normaalliefhebbers zo ongeveer heilige grond want het etablissement was jarenlang de stamkroeg van Ben Jolink en zijn mannen. En vormde dan ook één grote bron van inspiratie: heel wat hits zagen hier dan ook het levenslicht.

Programma

Bands die tijdens het Høkersweekend onder meer optreden: De Dizzy Man’s Band 2.0, The Hillbilly Moonshiners, de Ierse band The Logues, The Marshalls en De Halsband. En vaste gast de Anhangerschapband: een gelegenheidsformatie die ooit werd opgericht na een weddenschap die Henk Kelder was aangegaan.

Veiling van Jolink-spullen

Tijdens het Høkersweekend wordt er bovendien een veiling gehouden voor Sonom, een stichting die ijvert voor neurologisch onderwijs in Malawi. Ben Jolink stelt voor deze veiling op zondagmiddag een aantal persoonlijke spulletjes beschikbaar, dat onder de hamer gaat. Onder toeziend oog van Jolink.

En dan is er dus het afscheid van Henk Kelder. Die houdt het na ruim een kwart eeuw voor gezien als voorzitter van het Anhangerschap. En dat terwijl de markante preses uit het Overijsselse Bergentheim vorig jaar tijdens het Høkersweekend nog zijn eigen boek ‘Høken Henkie kreeg. Nu gebruikt hij de gelegenheid om zijn voorzittershamer definitief neer te leggen. Wat hij doet omwille van zijn gezondheid.

Dit voorjaar voelde hij zich vooral chronisch moe. Een bezoek aan de huisarts wees uiteindelijk uit dat hij corona bleek te hebben gehad, waarvan hij maar niet herstelde. Reden voor hem een stapje terug te doen. Nu heeft hij besloten definitief het voorzitterschap neer te leggen. “Hoe leuk ik het ook vind om dit te doen. Maar ik moet aan mijn gezondheid denken. Die komt toch op de eerste plaats. En het wat minder intensief aanpakken, dat is niets voor mij. Het is bij mij alles of niets. Vol gas dus. Maar dat zit er niet meer in. En dus neem ik afscheid. Met veel, héél veel pijn in het hart.”

Voor meer informatie Anhangerschap.nl.

