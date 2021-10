Herfstvakantie bij huis Verwolde

Deel dit bericht













LAREN (Gld) – Tijdens Op stap met de gouvernante mogen kinderen verkleed als freules of jonkers mee op een bijzondere wandeling door het huis. Zij leren deftig te lopen, een sierlijke buiging te maken en te drinken met de pink in de lucht. Kinderen mogen verkleed komen, er zijn ook jurken en jonkervestjes aanwezig. Geldersch Landschap & Kasteelen wil zo jonge bezoekers laten ervaren hoe vroeger de adel leefde.

Deze activiteit duurt ongeveer 1,5 uur en is geschikt voor kinderen van 5 tot 8 jaar.

Datum en tijd: Woensdag 20 oktober, aanvang 11:00 uur.

Entree: kinderen €10,00 en kinderen donateurs GLK en museumkaarthouders €5,00.

Professor Bombasticus zal dit seizoen nog één dag op huis Verwolde te zien zijn. Dit keer met de voorstelling Monstersoep!. Veel mensen zijn bang van monsters, logisch, monsters stinken namelijk enorm uit hun mond omdat ze nooit hun tanden poetsen. Professor Bombasticus heeft daarom monstertandpasta uitgevonden. Nu jaagt hij daarmee door het hele land achter monsters aan.

Deze voorstelling van ongeveer 45 minuten is geschikt voor alle leeftijden. Datum en tijd: Donderdag 21 oktober, aanvang 11:00, 13:00, en 15:00 uur. Entree: kind €8,00 volwassenen €13,00 Donateurs GLK en museumkaarthouders €3,00 p.p. Inclusief voucher voor een bezoek aan het huis.

Herfstactie: Met de knapzak op pad!

Start de populaire knapzakroute tussen 11:30 en 14:30 uur en geniet na de wandeling van poffertjes en limonade en een kadootje. De knapzakroute is een speurtocht in de omgeving van huis Verwolde, die ook langs de dikke boom gaat en ongeveer een uurtje duurt.

Datum en tijd: woensdag 20, donderdag 21, zaterdag 23 en zondag 24 oktober, starten tussen 11:30 en 14:30 uur. Reserveren niet nodig, de knapzak is verkrijgbaar in de oranjerie voor €10,00 per knapzak.(inclusief ranja en poffertjes)

Tuinrondleiding Verwolde

Wandel op woensdag 20 oktober samen met een gids door het park en de tuin van huis Verwolde. De gids vertelt meer over de verschillende ontwerpen van de tuinen, neemt u mee langs een aantal bijzondere bomen en door het pinetum. Deze wandeling is goed te combineren met een bezoek aan het huis.

Datum en tijd: woensdag 20 oktober aanvang 13:30

Entree: Volwassenen € 9,25 en kinderen 4 t/m 18 jaar € 7,25 inclusief koffie/thee en taartje.

Voor bovenstaande activiteiten, behalve de knapzak, vooraf reserveren: www.verwolde.glk.nl

