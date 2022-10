Herfstvakantie: extra kinderactiviteiten op Verwolde

LAREN(Gld) – Tussen zaterdag 15 en zondag 30 oktober is het herfstvakantieperiode. Op huis Verwolde betekent dat twee weken met extra activiteiten voor kinderen! Huis Verwolde is een heerlijke plek voor kinderen om zowel binnen als buiten te ontdekken.

Knapzak en poffertjes

Ga tijdens openingstijden rondom huis Verwolde op stap met de boerenknapzak aan een tak! Met deze superleuke knapzakroute ontdekken kinderen vanaf 6 jaar samen met volwassenen de natuur rondom Verwolde. Tijdens de herfstvakantie is er een speciale knapzakactie: de knapzak met speurtocht, poffertjes na de wandeling en een cadeautje voor mee naar huis.

Datum: Van zaterdag 15 tot en met zondag 30, op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag

Tijd: tussen 11:00 en 15:00 uur

Kosten: € 10,00 per knapzak

Natuurexpeditie Verwolde

De herfst is de mooiste tijd om van alles te ontdekken in de natuur. Er krioelen beestjes in het gras en in de sloot, de blaadjes verkleuren en er valt van alles uit de bomen. Maar welke beestjes en bomen je ziet, weet jij het? Kinderen gaan samen met de gids op een leuke en speelse manier de natuur te ontdekken en onderzoeken en verzamelen materiaal om mee te knutselen in de oranjerie. Inclusief een glaasje ranja en wat lekkers.

Datum: donderdag 20 en zaterdag 29 oktober

Tijd: 13:30 uur

Kosten: € 8.50 per kind (4 t/m 12 jaar)

Reserveren noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde

Op stap met de gouvernante

Op woensdag 26 oktober maken kinderen samen met de gouvernante een bijzondere wandeling door het huis. Ze komen langs de kinderkamer, de mooie zitkamer of salon en de prachtig gedekte tafel in de eetzaal. De gouvernante laat ze ook het onderhuis zien waar vroeger het personeel leefde en woonde. Ook krijgen de kinderen iets te drinken en iets lekkers.

Datum: woensdag 26 oktober

Tijd: 11:00 uur

Kosten: € 10,00 per kind, donateurs en museumkaarthouders € 5,00

Reserveren noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde

Professor Bombastisch

Deze malle professor staat garant voor betoverend en magisch kindertheater. Hij brouwt drankjes en mixt poedertjes, tovert monsters met zijn laboratorium van hoogstaande techniek. Deze voorstelling is geschikt voor alle leeftijden en is inclusief een bezoek aan het huis. Tip: bezoek het huis tussen 12:15 en 14:30 uur.

Datum: donderdag 27 oktober

Tijd: 11:30, 13:00 en 14:30 uur

Kosten: € 13,00 volwassenen, € 8,00 kinderen, donateurs en museumkaarthouders € 3,00

Reserveren noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde

Verteltheater de Rode Maan: Toedan en Watnou

De Rode Maan is een Muzikaal Verteltheater met voorstellingen rondom sprookjesachtige, mythische en hedendaagse thema’s. Deze voorstelling vertelt het verhaal van Maya die wel heel veel fantasie heeft. Teveel vinden sommige kinderen…Een Zwaan nodigt haar uit om in Het-Land-van-Allemaal-niet- Waar een probleem op te lossen. Wat gebeurt er daarna?

Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en vindt plaats in de oranjerie van huis Verwolde.

Datum: zondag 30 oktober

Tijd: 13:30 en 15:00 uur

Kosten: € 9,50

Reserveren noodzakelijk: www.glk.nl/verwolde

