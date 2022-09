Het Hofshuus open op Monumentendag

VARSSEVELD – Zaterdag 10 september tijdens de landelijke Open Monumentendag is museumboerderij het Hofshuus in Varsseveld voor bezichtiging geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

De hele dag zijn er gidsen aanwezig voor een rondleiding en informatie over de geschiedenis van de tentoongestelde gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden, in zowel de historische boerderij als de naast gelegen Gesinkschure.

In de oude houtgestookte bakoven op het erf worden echte bolussen gebakken en het geheel zal worden omlijst door bijpassende live muziek.

De toegang is gratis, een vrije gift na afloop in de melkbus wordt zeer op prijs gesteld. Hopelijk tot ziens a.s. zaterdag bij het Hofshuus aan de Leemscherweg 24 in Varsseveld.

