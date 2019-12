ULFT – Als onderdeel van haar participatie programma organiseert het DRU Industriepark op vrijdag 3 januari in samenwerking met Stichting Mini Manna een feestelijk Lion King diner. Een groep van 30 genodigden, geselecteerd door Stichting Mini Manna, wordt verwelkomd om de geheel nieuwe Disney Live Action film The Lion King te kijken in het DRU Filmhuis. Aansluitend wordt de groep een compleet verzorgd feestelijk diner aangeboden. Het Lion King Diner is opgezet vanuit het streven om culturele activiteiten toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk verschillende doelgroepen.

Vanuit het participatie programma organiseert het DRU Industriepark samen met verschillende partners regelmatig culturele activiteiten. Het doel hierbij is om inwoners uit de regio deel te laten nemen aan cultuur, ook wanneer inkomen een belemmerende factor zou kunnen zijn. Het uitnodigen van de gasten gebeurt daarom ook in nauwe samenwerking met Stichting Mini Manna die dagelijks een grote groep inwoners bijstaat, met onvoldoende inkomen om rond te komen.