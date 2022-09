Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is op zoek naar inbreng van ouderen!

ACHTERHOEK / VARSSEVELD – In het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek werken we samen aan goede voorzieningen en ondersteuning bij het ouder worden in de Achterhoek. De stem van ouderen is hierbij van groot belang! In de klankbordgroep van het netwerk kunnen ouderen zelf hun ideeën, wensen en creativiteit kenbaar maken. Uitwisselen wat er speelt en aangeven wat voor hen belangrijk is, wat zij nodig hebben en wat beter kan in bijvoorbeeld zorg en ondersteuning. De klankbordgroep bestaat uit ouderen uit de hele regio. Wij breiden onze klankbordgroep graag uit met mensen uit de verschillende gemeenten uit de Achterhoek.

Op 12 oktober is er een nieuwe bijeenkomst van de Klankbordgroep. Deze bijeenkomst start om 10.00 uur en wordt gehouden Bij Sensire, Boterstraat 2 in Varsseveld. Ouderen zijn van harte welkom!

Wilt u meer informatie over deelname aan de klankbordgroep of over de bijeenkomst op 12 oktober? Neem dan contact op met Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek via info@netwerkouderenachterhoek.nl of 06-47867414. Of bezoek onze website www.netwerkouderenachterhoek.nl

Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek is een samenwerking van ouderen, gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties en zorgverzekeraar Menzis. Wij stimuleren dat de juiste informatie, voorzieningen en ondersteuning op het juiste moment beschikbaar zijn. Dit doen we onder andere door kennis en initiatieven te delen en de samenwerking rond ouderen te bevorderen, lokaal en regionaal.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....