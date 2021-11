Het wordt feest met Gerben Grooten en Muziekvereniging Excelsior

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Sinds afgelopen september staat het harmonieorkest van Muziekvereniging Excelsior onder leiding van gastdirigent Gerben Grooten. Samen bereiden orkest en dirigent zich voor op 2 grote concerten in Theater De Storm op zaterdagavond 18 en zondagmiddag 19 december onder de titel “Feesten over de Wereld”.

Internationale topdirigent op de bok

Na het afscheid van dirigent Henk Jan Heijnen afgelopen zomer, waarmee het orkest 7 jaar zeer succesvol heeft samengewerkt, moest Excelsior op zoek naar een nieuwe dirigent. Deze is gevonden in de persoon van Gerben Grooten die de functie van dirigent tijdelijk waarneemt. Gerben, geboren en getogen Winterswijker, heeft 17 jaar in Zuid-Afrika gewoond en is sinds februari 2020 directeur bij Instituut voor Kunst en Cultuur Boogie Woogie. Gerben begon zijn carrière voornamelijk als uitvoerend muzikant, o.a. als drummer bij theaterproducties van Joop van den Ende en op tournee met internationale bands, maar was bijvoorbeeld ook actief als drummer bij de Winterswijkse band R..U..Ready?! Later legde hij zich meer toe op het dirigentschap. Hij dirigeerde zowel amateurorkesten, als ook professionele orkesten over de hele wereld. Gerben is nog steeds actief als universitairdocent aan de Universiteit van Pretoria (ZA) en verzorgde hier afgelopen herfstvakantie nog gastcolleges. Voorzitter van Excelsior Danny Oonk is blij dat het bestuur zo’n topdirigent voor het orkest heeft weten te strikken. Danny: “door de coronabeperkingen had het orkest al anderhalf jaar niet meer in volledige bezetting gemusiceerd, een ongelukkig vertrekpunt om het wervingstraject voor een nieuwe vaste dirigent te starten. Toen wij Gerben om hulp vroegen was hij direct bereid om te helpen en als gastdirigent Excelsior voort te helpen.”

Feestelijk theaterconcert

Sinds september heeft Gerben de muzikale leiding van het harmonieorkest van Excelsior in handen. Het thema voor het eerste concert lag al klaar. Uit een brainstormsessie met de orkestleden was naar voren gekomen dat de muzikanten zin hadden in feest. Een feest met veel mooie muziek welteverstaan. In “Feesten over de Wereld” laat het orkest een breed scala aan feesten de revue passeren. Van grote uitbundige feesten tot kleine ingetogen feesten, van de “Oktoberfesten” in München, tot het carnavalsfeest in Rio de Janeiro en alles daartussen. De orkestleden van Excelsior staan te trappelen om weer voor publiek op te mogen treden! Het concert start zaterdagavond 18 december om 20.15 uur en zondag 19 december om 14.30 uur in Theater de Storm. Kaarten kosten €15,00 (€ 12,50 voor donateurs) en zijn verkrijgbaar bij Oonk Speciaalzaak, Misterstraat 47 in Winterswijk of via de kassa van Theater De Storm, telefonisch via 0543-519285 of www.theaterdestorm.nl

