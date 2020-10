Historische spoorbaanwandeling Winterswijk

WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 10 oktober een historische spoorbaanwandeling vanaf Winterwijk. Tijdens deze wandeling laten zij zien hoe de Borkense Baan in de loop der jaren veranderde. Deze spoorlijn liep vroeger van Winterswijk naar het Ruhrgebied en was een belangrijke spoorverbinding voor de toenmalige textielindustrie. Die is uit Oost-Nederland verdwenen en dus ook uit Winterswijk. De verbinding werd opgeheven. De rails bleven echter liggen en die liggen er nog steeds. Langs de spoorlijn kreeg de natuur vrij spel. Wie meegaat kan genieten van wat dat aan moois heeft opgeleverd. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Start: 14.00 uur bij de kruising Burloseweg/Blankersweg, voorbij Burloseweg 21, 7107 AP Winterswijk Kotten. Duur: ca. 2 tot 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.