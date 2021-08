Høkersweekend omgezet naar muzikale boekpresentatie

Deel dit bericht













ZELHEM – Hij is al ruim een kwart eeuw voorzitter van het Anhangerschap Normaal, tot op de dag van vandaag een van de grootste fanclubs van ons land. Henk Kelder krijgt nu zijn eigen boek. Die verhalenbundel wordt gepresenteerd tijdens de Høken Henkie Party, een muziekfestijn op haast heilige grond met, hoe kan het ook anders, veel muziek van Normaal.

Het was eerst de bedoeling dat het boek het levenslicht zou zien tijdens het Høkersweekend op zaterdag 4 september: het jaarlijkse fanclubweekend. Maar ook hier kwam corona tussendoor. Daarom is besloten het weekend om te zetten naar een muzikale boekpresentatie. Met muziek van ‘Old Ni-js’, met daarin meerdere Normaal-leden, de Normaal-tribute De Kisjeskearls en De Heinoos.

De plaats van handeling blijft het zelfdee: een feesttent naast café De Tol in Zelhem. Ooit de stamkroeg van Bennie Jolink en zijn mannen en alleen daarom al in de loop der jaren uitgegroeid tot een waar bedevaartsoord voor de fans van Normaal. Al is fan niet echt het juiste woord. Want zelf noemen de Normaal-liefhebbers zichzelf anhangers. En die hebben zich verenigd in het Anhangerschap. Het is Henk Kelder, uit het Overijsselse Bergentheim, die intussen al ruim 25 jaar voorzitter is van dit legioen.

Stabiel ledental

Saillant: het Anhangerschap telt tot op de dag van vandaag een kleine 2.500 leden. “Dat waren er in de hoogtijddagen van Normaal uiteraard wel wat meer”, vertelt Henk Kelder. “Maar het is toch vooral opvallend dat, toen Normaal er in 2015 officieel een punt achter zette, dit aantal redelijk stabiel bleef.”

Dat is ook de reden waarom het Anhangerschap altijd is blijven bestaan. “Want we zijn meer dan zomaar een fanclub. We beschouwen dit echt als een familie. Waar we elkaar eerder ontmoetten tijdens optredens van Normaal zoeken de anhangers elkaar nog steeds regelmatig op. Onder meer tijdens andere concerten. Een biertje erbij, livemuziek. En uiteraard høken. Maar bovenal steunen de anhangers elkaar: in goede en slechte tijden. Met als een van de onbetwiste hoogtepunten het levensgrote standbeeld van Normaal dat we als Anhangerschap hebben doen verrijzen in het dorpshart van Hummelo, geboortegrond van Jolink.”

Op voet gevolgd

Bob Leenders, een van die anhangers, heeft Henk Kelder twee jaar lang op de voet gevolgd. En een boek geschreven over de illustere voorzitter: bekend om zijn snor en zijn onafscheidelijke spijkerjackie. “Vanaf het momentum dat het Anhangerschap werd opgericht tot en met nu”, aldus Leenders. “Veelal komische, maar ook aandoenlijke en bijzondere situaties en gebeurtenissen. Voorzien van mooie foto’s die ik mocht gebruiken.”

‘Høken Henkie’, zoals Kelder binnen het Anhangerschap bekend staat, vindt het vooral heel bijzonder dat zijn verhaal nu is opgetekend in een heus boek. En dat zijn vele belevenissen daarmee dus voor het nageslacht bewaard blijven. Dat hij in die kwart eeuw belangeloos talloze uren en onnoemelijk veel tijd en energie stak in het Anhangerschap? Daar is de titel van het boek aan ontleend. Hij deed het namelijk behalve vanuit zijn passie voor Normaal vooral: ‘Veur de eer’.

Het eerste exemplaar van het boek ‘Høken Henkie: Veur de eer’ wordt overhandigd door Normaal-manager Dick van Berkum. Het boek is behalve via Bol.com ook te bestellen via www.shopanhangerschap.nl. Via dit laatste adres zijn ook kaarten voor de presentatie à 25 euro verkrijgbaar. De kaarten zijn vanaf donderdag 26 augustus 12.00 uur te koop. De opbrengst van het boek gaat naar een goed doel.

De muzikale boekpresentatie op 4 september, georganiseerd door café De Tol, wordt gehouden volgens het covid-protocol. De maximaal 750 bezoekers moeten een vaccinatie- of testbewijs kunnen laten zien.