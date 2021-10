Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op donderdag 4 november wordt er in de Bibliotheek Winterswijk een lezing georganiseerd met als thema ‘Hoogbegaafdheid thuis en op school’. De avond wordt verzorgd door Suzanne Buis. Aanvang: 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €7,50, niet-leden €10,00.

Suzanne Buis

Suzanne Buis (1973) is hoogbegaafd, moeder van drie dochters én auteur van boeken over hoogbegaafdheid, vol indrukwekkende verhalen van ouders en een schat aan tips van deskundigen. De schrijfster weet zich goed te verplaatsen in de emoties en twijfels van het hoogbegaafde, veelal gefrustreerde kind en zijn/haar ouders en leerkrachten. Door kritische vragen en openhartige antwoorden fungeert ze als tolk voor hoogbegaafden die maar niet begrijpen waarom ze niet begrepen worden. Tijdens haar presentaties deelt Suzanne informatie die ouders helpt aan nieuwe inzichten en moed om op een positieve manier om te gaan met school, eigen emoties en vooral met hun hoogbegaafde kind.

Hoogbegaafdheid thuis en op school

Buis zal op 4 november aandacht besteden aan problemen rond hoogbegaafdheid en situaties waar ouders mee te maken krijgen. Ook komt beelddenken, hoogsensitiviteit en strong-willed/temperamentvol aan de orde, iets waar veel hoogbegaafden mee te maken hebben. Natuurlijk komen ook de leuke kanten van het hoogbegaafd zijn aan de orde. Suzanne Buis zal ook ruim de tijd nemen voor wensen en vragen van het aanwezige publiek. Na afloop is er de mogelijkheid om een boek van haar te kopen en te laten signeren.

Kaartverkoop

De lezing wordt gehouden in de zaal van het GKC. Ingang tot de zaal via de Bibliotheek. Toegangskaarten voor deze avond zijn te koop via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (www.oostachterhoek.nl/hoogbegaafdheid) of via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, 088-0062929.

