Hugo Borst te gast tijdens Wereld Alzheimer Dag

WINTERSWIJK – Maandag 21 september a.s. (Wereld Alzheimer Dag) is schrijver en journalist Hugo Borst te gast in Theater De Storm. Borst bezoekt Winterswijk op uitnodiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Aanvang van de lezing: 20.00 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €10,00, niet-leden €12,50.

Lezing Wereld Alzheimer Dag

De impact van dementie op de relatie met zijn moeder is een belangrijk item waarover Hugo Borst in gesprek zal gaan. Daarnaast zal hij vragen uit het publiek beantwoorden. Aanvang van de schrijversavond: 20.00 uur. Theater De Storm is geopend vanaf 19.30 uur. Kaarten voor deze avond zijn te koop via de website www.oostachterhoek.nl. Leden van de Bibliotheek betalen €10,00, niet leden €12,50. De toegangsprijs is inclusief een kopje koffie/thee.

Borst zou al eerder dit jaar, tijdens de Boekenweek, te gast zijn in de Bibliotheek Eibergen. Die lezing kon door de Corona-maatregelen niet doorgaan. Door de anderhalve meter maatregel is het in september nog niet mogelijk om tientallen mensen te huisvesten in de Eibergse bieb. Om toch zoveel mogelijk belangstellenden naar zijn verhaal te kunnen laten luisteren is er contact gezocht met Theater De Storm in Winterswijk.

Hugo Borst

Sportjournalist, mediapersoonlijkheid en auteur Hugo Borst (1962) startte zijn schrijfcarrière met het boek De Coolsingel bleef leeg, een boek waarin hij een seizoen lang voetbalclub Feyenoord volgde. Het boek verscheen eerst als special van het tijdschrift Hard Gras en groeide uit tot een sportklassieker.

Het werk van Borst is doorspekt met voetbal: niet alleen zijn gepubliceerde boeken gaan erover, maar Borst schuift ook regelmatig aan bij programma’s als Studio Sport en tijdens speciale uitzendingen rond het EK of WK voetbal.

Zijn haat-liefde verhouding met Louis van Gaal mondde uit in het boek O, Louis, waarin hijzelf en diverse prominenten hun mening geven over de voetbaltrainer.

‘Ma’ en ‘Ach, moedertje’

In 2015 verscheen de bundel Ma, een verzameling van columns die hij maakte voor het Algemeen Dagblad over het leven van zijn dementerende moeder en zijn persoonlijke rol als haar mantelzorger. Er werden meer dan 100.000 exemplaren van het boek verkocht. De omstandigheden in het verpleeghuis zorgden ervoor dat Borst zich met een brief aan staatssecretaris Van Rijn mengde in de discussie over de organisatie van zorginstellingen.

Twee jaar later volgde Ach, moedertje, het tweede boek over zijn moeder. Het boek is een intiem, geestig maar ook spannend verslag vanuit het verpleeghuis.

