Huidige woningmarkt vraagt om nieuwe aanpak voor jongeren 

Deel dit bericht













Met de huidige woningmarkt is het voor jongeren niet vanzelfsprekend om in hun geliefde dorp te kunnen blijven wonen. Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) gaat actie ondernemen op basis van de woonwensen van jongeren. Daarom vraagt PJG alle jongeren tussen 16 en 35 jaar, die wonen op het platteland of de wens hebben (terug) te verhuizen om de enquête in te vullen!

Leefbaarheid voorop

Jongeren hebben invloed op de leefbaarheid van het platteland en dorpskernen. In een relatief korte tijd gebeurt er veel in het leven van jongeren en hier veranderen hun woonwensen in mee. Het volgen van een studie, het starten op de arbeidsmarkt, het vinden van een partner en misschien zelfs gezinsuitbreiding. Het niet kunnen vinden van een geschikte woning zou geen obstakel moeten zijn.

Laat je stem horen

De resultaten van de enquête bepalen de stappen die PJG gaat ondernemen. Het geeft inzicht in de vragen en mogelijkheden van jongeren. Met de uitkomsten kan PJG de stem van (nog meer) jongeren laten horen. Wat zijn betaalbare woningen voor jongeren en wat biedt jongeren de mogelijkheid om wel op hun locatie naar wens te wonen? Vragen waarop PJG graag het antwoord hoort van zoveel mogelijk jongeren.

Daarnaast zal er bij voldoende respons ook de mogelijkheid zijn om de gegevens per gemeente op te splitsen. Jongeren uit de betreffende gemeenten kunnen deze gegevens dan gebruiken om het gesprek met hun gemeente aan te gaan.

Actie reactie

Het is belangrijk dat jongeren afweten van het bestaan van de enquête. PJG wil dan ook alle partijen die de mogelijkheid hebben om deze doelgroep te bereiken vragen de enquête te delen. Geen Gelderse jongere, maar wel benieuwd naar de resultaten? Neem dan op contact met ons op via info@pjgelderland.nl of 06 – 1348 8687. De enquête zal tot half november online staan.

Het digitaal invullen van de enquête kan via https://urlnet.xyz/A7 of scan de QR-code.



Lees ook ....