Huis Landfort neemt deel aan Open Monumentendag 2022

MEGCHELEN – Jaarlijks tijdens het tweede weekend van september openen vele (normaal niet toegankelijke) monumenten hun deuren of poorten. In de gemeente Oude IJsselstreek zal op zaterdag 10 september 2022 het dorp Megchelen op Open Monumentendag centraal staan. Dit jaar is het landelijke thema Duurzaamheid. Ook stichting Erfgoed Landfort doet deze editie van Open Monumentendag mee. Dit is dé kans om het landhuis, park en moestuin na de lange bouwkundige en landschappelijke restauratie te kunnen bezichtigen.

Het programma die dag start om 09.45 uur met een korte opening voor het koetshuis van Huis Landfort door Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek en René Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort. Daarna worden bezoekers die op vast tijdstip hebben gereserveerd vanaf 10.00 uur toegelaten. Vanaf het digitaal te reserveren tijdstip is men een half uur in de gelegenheid om het landhuis binnen te gaan. Na dat bezoek is er nog voldoende tijd om het park en de moestuin (op vertoon van uw ticket) te bezoeken. Huis Landfort is vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur geopend. De toegangsprijs bedraagt € 5,- per persoon (kinderen t/m acht jaar onder begeleiding gratis). Tickets zijn te reserveren via de website www.erfgoedlandfort.nl

Voorts is een fietsroute samengesteld langs verschillende monumenten in Megchelen waarbij het thema duurzaamheid centraal staat. De route brengt deelnemers ook in het naburige Duitse Anholt en is daarmee dus grensoverschrijdend. De route is die dag (gratis) verkrijgbaar bij het centrale informatiepunt Open Monumentendag bij de witte toegangsslagboom van het park van Huis Landfort. Dit is tevens het vertrekpunt van de fietstocht.

Huis Landfort is die dag enkel per fiets of te voet bereikbaar. Auto’s zullen door verkeersregelaars worden doorverwezen naar parkeerplekken in de omgeving. Enkel bezoekers die hun vergunning mobiliteitsbeperking bij hun reservering kenbaar maken en bij de entree kunnen tonen, mogen na een ontvangen bevestiging bij het koetshuis van Huis Landfort parkeren. Honden zijn op het terrein van stichting Erfgoed Landfort niet toegestaan.

Voor aanvullende informatie over deze openstelling van het terrein van stichting Erfgoed Huis Landfort en de verwerving van entreebewijzen kan men de website www.erfgoedlandfort.nl raadplegen. Meer informatie over Open Monumentendag in de gemeente Oude IJsselstreek leest u in de monumentenkrant die begin september huis-aan-huis wordt bezorgd.

