Huis Verwolde biedt weer volop activiteiten

LAREN(Gld) – De rondleiding door de parktuin van huis Verwolde kan weer geboekt worden voor maximaal 10 personen. Dit maakt een familie- of vriendenuitje weer mogelijk op ons terrein. De gids neemt bezoekers mee langs bijzondere bomen en het pinetum, de formele borders en de kleurige bloemenborders. Combineer deze rondleiding met een bezoek aan het huis en je dag is echt compleet. Geniet na de rondleiding van een, bij de prijs inbegrepen, koffie of thee met gebak op het terras van de oranjerie.

Picknicken in de parktuin

Romantisch picknicken op het gras rond huis Verwolde? Verras je familie of vrienden met deze bijzondere lunch in een grote picknickmand. Je bestelt de picknickmand zelf bij www.hoestinkhof.nl/picknick Daar ontvang je ook een routebeschrijving die naar huis Verwolde leidt. Een bezoek aan het huis met een gereserveerd tijdslot is inbegrepen.

Op stap met de knapzak

Met boerenknapzak op stap door de omgeving van huis Verwolde? Deze leuke kinderspeurtocht zit in een echte knapzak met een drankje en iets lekkers. Heb je alle opdrachten gedaan en de vragen goed beantwoord dan krijg je aan het eind van ons ook nog een kadootje. De knapzak koop je in de museumwinkel in de oranjerie. Tip: Ook leuk als kinderfeestje, dan graag even bericht vooraf zodat je zeker weet dat alles klaar staat voor het feestje.

Reserveren verplicht

Reserveren voor een tuinrondleiding of bezoek aan het huis is noodzakelijk. E-tickets kunnen in de oranjerie voor een entreekaartje worden ingewisseld. Reserveren: https://www.tickets.glk.nl/verwolde

Openingstijden

Huis Verwolde met parktuin en horeca is te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. In de maand juli en augustus ook op vrijdag geopend.