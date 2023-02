LAREN(Gld) – Tijdens de voorjaarsvakantie van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart is huis Verwolde voor de allereerste keer tijdens deze vakantie geopend voor publiek. Speciaal voor vakantiegangers, gezinnen en (klein)kinderen zijn er rondleidingen of speurtochten.

Huis Verwolde

Huis Verwolde is 18e eeuws adellijk huis gebouwd in de toen voor Gelderland geheel nieuwe neoclassicistische stijl. Zes generaties van één familie bewoonden het statige huis tot 1977. Het huis is nog steeds volledig authentiek ingericht: van de personeelsvertrekken in het onderhuis tot de kinderkamer op de verdieping. Wie van de serie Downton Abbey houdt, is gelijk verliefd op deze plek.

Voorjaarsopenstelling

Het huis is open van 11:00 tot 16:00 uur op zaterdag, zondag, woensdag en donderdag. Per dag kunnen bezoekers 4x met een rondleiding mee of ná 14:00 zelf door het huis lopen, of alleen een bezoek brengen aan het onderhuis met de speurtocht in de hand, genieten van een warme koffie of thee en iets lekkers in de theeschenkerij of snuffelen in de museumwinkel.

Jacht op de muizen

Met de speurtocht ‘Jacht op de muizen’ helpen kinderen de muizen in het onderhuis verjagen. Natuurlijk kunnen ze rekenen op een beloning als ze alle muizen hebben geteld. Deze speurtocht geeft toegang tot het onderhuis.

Indien bezoekers na de speurtocht ook nog het hele huis willen zien of meegaan met een rondleiding, dan levert de speurtocht een korting op bij een regulier entreeticket.

De populaire speurtocht ‘Op stap met de knapzak’ kan ook gedaan worden. Deze speurtocht vindt buiten plaats en is ideaal voor een mooie voorjaarsdag. De knapzak speurtocht wordt bij de kassa verkocht en kost € 7,50.