Hyacintenactie Excelsior gaat niet door, theaterconcerten worden verplaatst

WINTERSWIJK – Vanwege de huidige stand van zaken rondom het coronavirus en de nieuwe maatregelen heeft Muziekvereniging Excelsior helaas moeten besluiten de jaarlijkse hyacintenactie af te gelasten. Ook de geplande theaterconcerten in Theater de Storm op 18 en 19 december kunnen helaas niet doorgaan en worden op een later moment ingehaald.

De hyacintenactie van Excelsior kent een lange traditie. Al tientallen jaren gaan de leden en vrijwilligers op een zaterdag tussen Sinterklaas en Kerst met hyacintenbollen langs de deuren in Winterswijk. “Veel inwoners van Winterswijk rekenen op de komst van onze enthousiaste hyacintenverkopers, we vinden het dan ook jammer om deze mensen teleur te moeten stellen,” aldus voorzitter Danny Oonk. “Ook kan de vereniging de inkomsten natuurlijk goed gebruiken in deze lastige tijd. Echter, met de huidige stand van zaken rondom het coronavirus willen we geen activiteit organiseren die veel sociale contacten met zich meebrengt. We konden dan ook niet anders besluiten dan de hyacintenactie, die eigenlijk gepland stond voor 11 december, af te gelasten.”

Daarnaast heeft de muziekvereniging ook moeten besluiten om de grootse theaterconcerten getiteld “Feesten over de Wereld” die gepland stonden in De Storm te verplaatsen. Oonk: “Onze muzikanten waren al sinds september voor dit concert aan het repeteren en hadden echt zin om het publiek te trakteren op een feestelijk muzikaal programma. Zowel voor onze muzikanten, als voor ons publiek is het erg jammer dat de concerten op 18 en 19 december niet door kunnen gaan. We zijn op zoek naar nieuwe data om het concert in te halen, want we hebben een erg mooi programma dat we zeker uit willen gaan voeren. Zodra de nieuwe data bekend zijn zullen we deze communiceren via de media en onze social media kanalen. Mensen die kaarten hebben gekocht willen we vragen deze te bewaren, de toegangskaarten blijven geldig voor de nieuwe concertdata.”

