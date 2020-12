Hyacintenactie Muziekvereniging Excelsior gaat niet door

WINTERSWIJK – Gezien de huidige stand van zaken rondom het coronavirus en de geldende maatregelen heeft Muziekvereniging Excelsior helaas moeten besluiten om de jaarlijkse hyacintenactie af te gelasten.

De hyacintenactie van Excelsior kent een lange traditie. Al tientallen jaren gaan de leden en vrijwilligers op een zaterdag tussen Sinterklaas en Kerst met hyacintenbollen langs de deuren in Winterswijk. “Veel inwoners van Winterswijk rekenen op de komst van onze enthousiaste hyacintenverkopers, we vinden het dan ook jammer om deze mensen teleur te moeten stellen,” aldus voorzitter Danny Oonk. “Ook kan de vereniging de inkomsten natuurlijk goed gebruiken in deze lastige tijd. Echter met de huidige stand van zaken rondom het coronavirus willen we geen activiteit organiseren die veel reisbewegingen en sociale contacten met zich meebrengt. We konden dan ook niet anders besluiten dan de hyacintenactie, die eigenlijk gepland stond voor 19 december, af te gelasten.

Er wordt door de muziekvereniging nagedacht over een alternatieve actie voor het moment waarop de maatregelen rondom het coronavirus dit weer toelaten. Zodra hierover meer bekend is, wordt hierover gepubliceerd via de mediakanalen van Excelsior.