Informatieavond financiering mkb in de Achterhoek

ULFT – Op dinsdag 5 juli organiseert 8rhk Ambassadeurs een informatieavond over financiering voor het mkb in het DRU-industriepark in Ulft. Initiatiefnemers Hendrik van der Meulen en Rob Schouten vertellen: “We organiseren deze avond, omdat veel mkb’ers niet volledig op de hoogte zijn van financieringsmogelijkheden voor hun bedrijf. Denk aan investeringen, voorraadfinanciering, overnames en bijvoorbeeld de verkoop van een bedrijf. Dat is een gemiste kans. Dit ontdekten we tijdens gesprekken met ondernemers tijdens het traject van de MKB-Deal Achterhoek.”

Deze informatieve en interactieve avond begint om 18:00. Robert Teunissen (stichting MKB Financiering) vertelt over het ‘mkb-financieringslandschap’ en verschillende financiers, zoals Rabobank, Taurus Corparate Finance, NPEX en Waterland Private Equity Investments en enkele informal investors houden tweeminutenpitches. Verder is er tijd voor een-op-eengesprekken met financiers en de mogelijkheid om te netwerken.

Er zijn nog enkele plekken vrij, deelname is gratis en vrijblijvend. Meer informatie: https://8rhk.nl/financieringsavond-voor-mkb-achterhoek-5-juli/. Aanmelden kan ook per e-mail g.regelink@kplusv.nl

