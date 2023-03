Informatieavond werving vrijwilligers Huis Landfort

MEGCHELEN – Het is de ambitie van stichting Erfgoed Landfort om uit te groeien tot een van de mooiste historische buitenplaatsen van Nederland. Dat doel kan enkel worden behaald met de inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Inmiddels zijn er ruim 80 vrijwilligers actief.

Vanaf april gaan wij officieel van start met het openstellen van moestuin en park voor bezoekers. Daarom organiseert sEL een informatieve avond met een lezing over Huis Landfort en de mogelijkheden om onze vrijwilligers te gaan worden. Wij zoeken mensen die zin hebben om met onze tuinbaas in de moestuin of het park te werken, bloemmozaïeken willen aanplanten en onderhouden, gastvrouw/heer te zijn op ontvangsten, toezichthouders te zijn bij dagen dat het park geopend is en nieuwe rondleiders. Ook zoeken wij mensen voor een klein team voor het technische en gebouwonderhoud.

Voor onze vrijwilligers geldt dat zij deel uit maken van een eigen team van enthousiaste mensen. Verder organiseert sEL per seizoen lezingen door sprekers die kennis hebben van uiteenlopende onderwerpen rond historische buitenplaatsen, is er een zomerborrel en zal er dit jaar een excursie worden georganiseerd. Echter, voor velen geldt het meewerken op deze fantastische plek als de grootste beloning.

Wervingsavond dinsdag 28 maart

Wilt u kennis maken met Huis Landfort of bent u benieuwd op welke plekken u iets zou kunnen zijn, dan nodigen wij u graag uit op onze wervingsavond in de zaal van het koetshuis. Na de inloop van 19:30-20:00 uur volgt een lezing met beeld door René Dessing (directeur sEL) over de stichting, de stand van zaken, over wat er zoal te doen is en wat wij bieden. U kunt zich aanmelden via Tim Overbeek via toverbeek@erfgoedlandfort.nl U kunt parkeren bij het koetshuis. Voor fietsers is er bij het koetshuis een groot fietsenrek.

Meer informatie?

Vrijwilligerscoördinator van stichting Erfgoed Landfort, Tim Overbeek is telefonisch bereikbaar voor aanvullende vragen via (0315) 37 77 77.

