Inhuizing Huis Landfort succesvol verlopen

MEGCHELEN – Al sinds 2017 is rondom Huis Landfort (Megchelen, gem. Oude IJsselstreek) veel in- en uitgaand werkverkeer gaande. Al deze activiteiten waren nodig bij het veel omvattende renovatieproces dat stichting Erfgoed Landfort (sEL) dit jaar hoopt af te ronden. Deze renovatie richt zich op een verantwoorde herinrichting van het landhuis, de herbouw van een koetshuis met moestuin en het herstel van het park naar de situatie van rond 1825 toen de buitenplaats zijn huidige vorm kreeg. Sinds kort zijn de vele vertrekken van dit fraai gerestaureerde en stijlvol ingerichte landhuis op samenhangende wijze voorzien van meubilair, vloerkleden, kroonluchters, serviezen en schilderijen. In het landhuis zijn enige stijlkamers ingericht en er zijn ruimtes voor representatieve ontvangsten.

Ook wordt de historische buitenplaats weer bewoond omdat de ervaring leert dat particuliere bewoning een goede manier is om deze monumentale plekken te behouden. Mede dankzij een grote groep vrijwilligers krijgt het huis, het park en de moestuin voortdurend zorg en aandacht.

sEL streeft ernaar om de bijzondere belevingswaarde van historische buitenplaatsen, de samenhang tussen natuur, architectuur en cultuur en de betekenis ervan in de huidige tijd te delen met een breed en geïnteresseerd publiek. Rekening houdend met de kwetsbare inrichting van huis en tuin zal het landhuis van deze buitenplaats op aanvraag en met een rondleider te bezoeken zijn. Het park zal te zijner tijd voor individuele bezoekers toegankelijk zijn. Bovendien worden in de toekomst in het landhuis culturele lezingen, kleine exposities en huisconcerten gehouden. Daarnaast is in het nabijgelegen koetshuis een auditorium gerealiseerd voor ontvangst van groepen voor symposia, vergaderingen en lezingen. Gezien de ligging van Landfort op de Duits-Nederlandse grens, ligt het voor de hand dat de stichting interregionale activiteiten zal gaan ontplooien. De officiële opening is voorzien in 2023, het jaar waarin het precies 200 jaar geleden is dat een eerste grote renovatie plaatsvond. Dit jaar zal worden benut voor verdere afronding en afstemming op welke wijze Huis Landfort gastvrijheid gaat verlenen.

