Jacob Olie Trio speelt in de grote zaal op Kasteel Hackfort

VORDEN – In de prachtig gerestaureerde grote zaal in het eeuwenoude kasteel Hackfort geeft het Jacob Olie Trio een interessant concert ten gehore op vrijdagmiddag en -avond 8 oktober 2021. Vanaf een uur voor aanvang van het concert kunnen deelnemers “Dwalen door de kelder van kasteel Hackfort”. Meer informatie en aanmelden via www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Populaire Ierse melodieën

Het trio, met Diet Tilanus op viool, Jurrian van der Zanden op cello en Jacobus den Herder aan de vleugel, heeft een voorliefde voor minder bekende stukken: het Pianotrio van Frank Martin bijvoorbeeld. Je zult in dit stuk populaire Ierse melodieën voorbij horen komen. De begaafde musici schuwen populariteit echter niet, ook het “Dumky-trio” van Dvořák staat op het programma.

NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten

Op 8, 9 en 10 oktober 2021 organiseren Natuurmonumenten en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds de derde editie van het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten. Tijdens dit weekend kun je op 19 cultuurhistorische locaties van Natuurmonumenten komen genieten van kamermuziek, uitgevoerd door bekende musici en bevlogen talenten met instrumenten van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

In lijn met het kabinetsbesluit, zullen wij voor de concerten gebruik maken van coronatoegangsbewijzen

