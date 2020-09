2x concert Jan Ottink Band in Natuurtheater Zeddam, zondag 13 september 2020 om 13.30 uur en om 16.00 uur.

ZEDDAM – Na maanden zonder optredens haalt de toonaangevende Jan Ottink Band de schade in met maarliefst twee optredens in het Natuurtheater van Zeddam! Op zondag 13 september om 13.30 uur en om 16.00 uur zullen zij het podium betreden.

De optredens vinden plaats onder de strikte richtlijnen van het RIVM en met 1,5 meter afstand. Dit betekent dat helaas maximaal 61 bezoekers per optreden toegelaten kunnen worden. Er zal verder geen catering aanwezig zijn om het aantal contactmomenten minimaal te houden. Bezoekers mogen dit keer op de tribunes hun eigen drankje nuttigen.

Kaartverkoop

Entree is € 12,50; Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via http://www. natuurtheaterzeddam.nl/ of aan de kassa van het theater voorafgaand aan de voorstelling. Pinnen is ter plaatse mogelijk.

De Jan Ottink Band, terug van (nooit) weggeweest…

Na lange tijd onder de naam ‘HáDieJan!’ muzikale projecten samen met zangeres Dianne Marsman te hebben opgezet, timmert Jan Ottink tegenwoordig weer volop aan de weg met zijn eigen Jan Ottink Band. De aanleiding daarvoor is overigens geen vrolijk verhaal. Zangeres Dianne Marsman is door persoonlijke omstandigheden voor langere tijd uit de running, zodat het duo noodgedwongen de muzikale activiteiten voorlopig heeft stopgezet. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en Jan is weer op de podia te vinden, zowel solo als singer-songwriter als met zijn vaste band.

Net als de band is het repertoire deels oud en deels nieuw. Jan Ottink bouwde de afgelopen 25 jaar een naam op met een repertoire van stevige rockers en romantische ballads tot reggae en folk. Altijd herkenbaar aan zijn doorleefde stem en veelzeggende teksten in de streektaal. Naast talloze optredens op de poppodia toert hij vaak langs de theaters met prachtige muziektheatervoorstellingen. Maar de band is ook te vinden in kroegen en op festivals.



De Band

Naast Jan Ottink zelf bestaat de band uit Berry Vink op toetsen, Raimond Surquin op gitaar, Sophie Eskes gitaar en zang, George Oerlemans op bas en Patrick Hissink op drums. Stuk voor stuk muzikanten, die hun sporen al jarenlang dik hebben verdiend.

Gelderse Kleiroze

In 2016 wonnen ze de ‘Gelderse Kleiroze’. De Gelderse popprijs voor het mooiste streektaal-lied van 2015. Niet alleen de jury vond dit lied er uitspringen. Ze wonnen óók de publieksprijs. Misschien was dat wel de gróótste eer!!!

