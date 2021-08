Jan Toorop, Klaas Gubbels en Ferengi verlengen hun verblijf in Villa Mondriaan

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Vanwege groot enthousiasme verlengt museum Villa Mondriaan de tentoonstellingen Toorop: Tussen geloof en hoop, Klaas Gubbels: Calvinist? en Ferengi tot en met zondag 24 oktober 2021. De lange lockdown geeft extra reden tot het besluit om nog zoveel mogelijk cultuurliefhebbers de kans te geven om de huidige tentoonstellingen te komen bewonderen.

Toorop: Tussen geloof en hoop, Klaas Gubbels: Calvinist? en Ferengi openden digitaal op 5 maart, waarna de museumbezoeker de tentoonstellingen op 9 juni voor het eerst in Villa Mondriaan kon bezichtigen. Ondanks de bijna zes maanden durende lockdown heeft menig cultuurliefhebber de artistieke ontwikkeling van Jan Toorop, de iconische koffiekannen van Klaas Gubbels en de uitbundige kostuums van Ferengi al op zaal bewonderd. Enthousiaste reacties klinken vanaf de museumvloer, wanneer de museumbezoeker oog in oog staat met de jonge en de oude Toorop, het atelier van Gubbels binnenstapt of in de huid kruipt van een Ferengi. Het enthousiasme van de museumbezoeker klinkt tevens door in de bezoekersaantallen.

Altijd op zaal te zien, is het vroege werk van Piet Mondriaan. Begin augustus werd daar De grote vijvers in het Haagse bos (1887) aan toegevoegd. Het schilderij werd op een veiling nog aangeboden als een werk van Frits Mondriaan, de oom en leermeester van Piet. Frank Buunk, wiens kunsthandel Simonis & Buunk het schilderij momenteel in bezit heeft, is ervan overtuigd dat het schilderij het vroegste werk van Piet Mondriaan is. Andere kunstexperts willen eerst meer onderzoek doen. In plaats van het onderzoek naar het schilderij binnenskamers te houden, presenteert Villa Mondriaan alle puzzelstukken van het onderzoek op zaal. Op die manier kan de museumbezoeker in de voetsporen van de kunstexpert treden en zelf bepalen: is Piet de kunstenaar of is Frits de kunstenaar?

Tickets zijn zowel online via villamondriaan.nl/tickets als bij de museumkassa verkrijgbaar.