Jazz Eibergen met Simon Rigter en Alexander Brott quartet

EIBERGEN – Jazz Eibergen sluit het seizoen 2021/2022 donderdag 19 mei af met een optreden van het Simon Rigter en Alexander Brott quartet. De jazzavond staat in het teken van bekende standards, American Songbook en jazz originals van onder meer Charlie Parker, Duke Ellington enTadd Dameron.

Rigter is een veel gevraagde saxofonist en toerde onder meer door Japan, Zuid-Amerika, China en Denemarken. Brott is van Zweeds-Canadese komaf en speelde onder meer lange tijd in New York. Het duo wordt aangevuld door Sander Smeets op drums en Cas Jiskoot op bas. Ook tijdens de laatste concertavond kunnen de bezoekers vooraf aanschuiven voor een jazzhap Deze is om 18:15 uur. Aansluitend begint rond 20:30 uur het concert. Als het prachtig weer is proberen wij de slotavond onder de stretch-overkapping te houden. Het arrangement kost 27,50 per persoon, alleen concertticket 17,50 euro per kaartje.

Alle info en online tickets zijn te vinden op www,jazzeibergen.nl.

