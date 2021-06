Jeugdconcert Excelsior in Openluchttheater te bekijken via livestream

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – De jeugdleden van Excelsior hebben er heel veel zin in: Excelsiors Muziekfestival! Na ruim een jaar lang niet kunnen optreden, organiseren de jeugd onderdelen op zondagmiddag 20 juni een concert, namelijk ‘Excelsiors Muziekfestival’. En voor het eerst in de geschiedenis van Excelsior zal dit jeugdconcert een livestreamconcert zijn. Door middel van meerdere camera’s wordt het concert in beeld gebracht en daardoor kan iedereen vanuit de eigen achtertuin meekijken. Het publiek hoeft dus niets te missen!

Jeugdconcert in festivalsfeer

Omdat iedereen snakt naar muziek, festival en feest hebben de jeugdleden van Excelsior zelf gekozen voor het thema muziekfestival. Het Openluchttheater wordt op zondag 20 juni dan ook omgetoverd tot een waar festivalterrein. Vanaf 14.30 uur kunnen zowel het digitale publiek als de vijftig ingelote ouders in het Openluchttheater non-stop genieten van alle jeugd onderdelen. Voor zowel de muzikanten als de majorettes is het een feestje om weer op te mogen treden en zij zullen het publiek laten meegenieten. De laatste tijd is er daarom hard gerepeteerd om het publiek tijdens dit eerste concert muzikaal te verrassen!

Gratis livestreamconcert

Muziekvereniging Excelsior ziet dit eerste evenement na de coronastop als een grote festiviteit die graag met het publiek wordt gedeeld. Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn er in het Openluchttheater slechts vijftig gasten welkom. Deze vijftig gasten bestaan uit ouders van jeugdleden die door een loting worden gekozen. Daarom hebben de organisatoren gekeken naar een goed (digitaal) alternatief en die is gevonden. Door middel van meerdere camera’s wordt het concert in beeld gebracht en middels livestreaming uitgezonden. Het concert is vanaf 14.30 uur gratis via meerdere digitale platforms te volgen.

Kijk hiervoor op de website van Excelsior (www.excelsior-winterswijk.nl) of Excelsiors Facebookpagina. Op deze manier kan iedereen via de eigen laptop, tablet of mobiele telefoon het concert live bijwonen.