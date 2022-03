Jeugdig zangtalent gezocht voor Koninklijk Optreden

WINTERSWIJK – Koningin Máxima is erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas en zet zich in voor meer muziekonderwijs. Op 10 mei 2022 word Koningin Máxima 51 jaar en haar wens was nog meer kinderen laten genieten van muziekonderwijs. Zij ontving daarom uit handen van de Gelderse gedeputeerde van cultuur Peter Drenth een Gelders muziekcadeau: de Doe Maar Mee Band, de grootste band van Gelderland.



Doel van dit Gelders muziekcadeau is in 2022 de verbinding tussen binnenschools en buitenschools muziekonderwijs versterken én zichtbaar maken dat al veel basisscholen in Gelderland structureel muziekonderwijs geven.12



De deelnemende scholen oefenen in de klas voor de Doe Maar Mee Band. In de week van 9 mei 2022 zijn er lokale optredens op verschillende locaties in Gelderland. Samen vormen de leerlingen de grootste band van Gelderland, die op 16 mei 2022 met musici van Phion en Orkest De Ereprijs zal optreden bij Paleis Het Loo. Publiek is van harte welkom om zowel de lokale optredens als het centrale optreden bij Paleis Het Loo te bezoeken.



Winterswijk doet mee!

Ook in Winterswijk wordt er een Doe Maar Mee Band opgericht. Het Cultuurkwartier Orkest van Boogie Woogie vormt samen met het koor, basisschoolleerlingen van de gemeente Winterswijk, de Doe Maar Mee Band in Winterswijk.

Voor de Doe Maar Mee band is Boogie Woogie dan ook nog op zoek naar jeugdige zangers en zangeressen. Ben je tussen de acht en twaalf jaar en wil je samen met je vriendjes of vriendinnetjes zingen in een koor en optreden voor koningin Maxima, dan is de Doe Maar Mee band echt iets voor jou.



Praktische informatie

De koorrepetities zullen zijn op woensdagmiddag 30 maart, 6, 13 en 20 april en 11 mei van 16.30 tot 17.30 bij Boogie Woogie. Deelname is gratis.

Maandagmiddag 16 mei gaan het koor en de band gezamenlijk in de bus naar Apeldoorn. Hier vindt het optreden plaats bij Paleis het Loo.



Doe mee

Lijkt het je leuk om mee te doen en kun je aanwezig zijn bij de repetities? Geef je dan op via info@boogiewoogie.nl voor dinsdag 29 maart. Er is beperkt plaats, dus vol is vol.



