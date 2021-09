Jong en veelbelovend in Villa Mondriaan

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – In museum Villa Mondriaan staat de ontwikkeling van Piet Mondriaan als jong talent tot vernieuwer van de schilderkunst centraal. Van 30 oktober 2021 tot en met 27 februari 2022 gaan de vernieuwers van vandaag een dialoog aan met de wereldberoemde kunstschilder. In Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent, Repair Matters en Nocturnal staat de bezoeker oog in oog met de conclusies van de dialoog: een volledig gerecyclede kledingcollectie, een reis door een nachtelijke fantasiewereld en Mondriaans appelboom vertaald naar black metal.

In de tweede editie van de driejaarlijkse tentoonstelling Jong en Veelbelovend reageren tien jonge en veelbelovende kunstenaars met ruimtelijk werk op de ontwikkeling van het jonge talent van Piet Mondriaan. Zo stuit de museumbezoeker in Jong en Veelbelovend op een digitaal te bewandelen bos, een badkuip van stro en de appelboom vertaald naar black metal. Enkel de inspiratie, een schilderij van de vroege Mondriaan, staat vast. “Het gebruik van primaire kleuren en strakke gitzwarte lijnenspel van Piet Mondriaan, pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst, heeft voor een wereldwijde bekendheid gezorgd. Persoonlijk, inspireert het verhaal over zijn levenswijze mij echter het meest”, vertelt jong talent Narges Mohammadi over haar inspiratiebron Vrouwen met kind voor boerderij (1894-1896).

In het verlengde van Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent presenteert textieldesigner Alicia Minnaard (1997) in de tentoonstelling Repair Matters een volledig gerecyclede kledingcollectie. Onderdelen van verouderde en kapotte kledingstukken worden samengevoegd in een geheel nieuw kledingstuk en zo weer draagbaar. Met haar werk zet Minnaard zich in voor de normalisering van kledingreparatie en stelt zij op optimistische wijze milieuvervuiling aan de kaak. Minnaard presenteert dan ook do-it-yourself-boeken en videotutorials, zodat de museumbezoeker na afloop zijn eigen kledingcollectie weet samen te stellen.

Ten slotte stapt de museumbezoeker in het ARCO-paviljoen de verstilling en vervreemding van de nachtelijke wereld in, vastgelegd door fotograaf Marie-José Jongerius (1970). Met behulp van de duisternis weet Jongerius alledaagse taferelen zoals snelwegen, bouwplaatsen en palmbomen om te zetten naar een bijna buitenaardse fantasiewereld. In Nocturnal staat de tijd even stil en kijkt de toeschouwer naar de wereld alsof hij zelf onzichtbaar is.

Met Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent, Repair Matters en Nocturnal biedt Villa Mondriaan ruimte voor de vernieuwers van vandaag en ruimte om de vroege Mondriaan vanuit een hedendaags perspectief te aanschouwen. De huidige tentoonstellingen Toorop: Tussen geloof en hoop, Klaas Gubbels: Calvinist? en Ferengi zijn nog tot en met 24 oktober 2021 te zien. Tickets zijn zowel online via villamondriaan.nl/tickets als bij de museumkassa verkrijgbaar.

