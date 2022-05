Jongeren met verstandelijke beperking komen het Mañana-team versterken

VORDEN – Inclusiviteit en pragmatisme komen samen tijdens Vrienden Vrijdag op festival Mañana Mañana (9 tot en met 12 juni, Laren, Gelderland). Bewoners van ‘De Wondere Wereld‘ (een woon- en werkinitiatief voor 8 jongeren met een verstandelijke beperking) zullen zich vervoegen tot het team van festivalorganisatie ‘Feestfabriek Alles Komt Goed BV’ en helpen met diverse klussen tijdens het festival. Een artikel in Trouw, waarin staat dat mensen met het downsyndroom zelden werk hebben, zette in 2021 enkele Feestfabriekers aan het denken. Het idee ontstond om deze enthousiastelingen bij de taken te betrekken, maar door de coronapandemie is dit plan ‘on hold’ gezet. Vanwege het inmiddels schreeuwende tekort aan personeel in de festivalbranche borrelde het idee wederom op. Op vrijdag 10 juni zullen de aanpakkers, in de leeftijd van 17 tot 21 jaar, ondersteuning bieden bij taken zoals het scannen van tickets, sfeerbeheer, het maken van Polaroid foto’s en artiestenbegeleiding.

Iris Garritsen, medewerker van de Feestfabriek: “Het idee om mensen met een beperking te betrekken bij ons festival, ligt al een tijdje op de plank. Wij hebben het leukste werk dat er is en het leek ons tof om ze onderdeel te maken van ons personeelsbestand. Inmiddels stomen we in volle vaart af op een heel druk festivalseizoen en tijdens het maken van de personeelsplanningen realiseerden we ons dat we her en der toch wat handjes tekortkomen. Dat was een mooie aanleiding om ons idee uit 2021 nieuw leven in te blazen. Wij hebben de initiatiefnemers van ‘De Wondere Wereld’ benaderd en zij raakten ook erg enthousiast over het plan. We mogen deze jongens en meiden inplannen voor diverse taken, zoals het schoonhouden van het terrein en het vullen van koelkasten backstage en bij de artiesten. Zij een leuk klusje, wij een leuk team!”

Wilma van Leeuwen, initiatiefneemster De Wondere Wereld: “Mañana Mañana is een bijzonder evenement en een mooie plek om een geweldige ervaring op te mogen doen voor onze jongeren. Zij hebben allemaal hun eigen werk, veelal aangepast aan hun mogelijkheden. Ze werken in ons eigen atelier met bijbehorende winkel in Vorden. Daarnaast mogen zij in het dorp bij diverse ondernemers allerlei klussen doen zoals bij de kapper, supermarkt en restaurants. Meewerken bij dit festival is een mooie vervolgstap van inclusie en integratie in de maatschappij. We kijken er naar uit!”

Over Mañana Mañana

Ver weg van de grijze massa en de haastige wereld vind je ontdekkingsfestival Mañana Mañana. De natuur is het decor: rondom Kasteel Oolde wordt een wonderlijke wereld gecreëerd waar levensgenieters, avonturiers en muziekliefhebbers zich kunnen onderdompelen in een unieke festival vibe. Mañana Mañana heeft zo’n zeven verschillende podia waarop, bij elkaar opgeteld gedurende het festivalweekend, circa 120 optredens gegeven worden. Iedere cultuurliefhebber die maling heeft aan enige vorm van hokjesgeest en graag op een mooie plek in de natuur vertoeft is op Mañana Mañana in de zevende hemel.

Mañana Mañana | 9 – 10 – 11- 12 juni | Laren (Gld) | Tickets via: www.mananamanana.eu

