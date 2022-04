Joris Laarman: Maker Chairs bij Museum Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Ter gelegenheid van Mondriaans 150ste verjaardag staat Mondriaan dit jaar naast hedendaags gevestigd en veelbelovend talent. Net als Mondriaan veroverde ontwerper Joris Laarman vanuit de Achterhoek de wereld. Vanaf 30 april 2022 tot en met 26 februari 2023 toont Villa Mondriaan in Joris Laarman: Maker Chairs een aantal sleutelwerken uit zijn Maker Chair serie (2014). In deze serie laat Laarman zien hoe de nieuwste technologieën samen gaan met ambachtstradities. Sommige van deze stoelen zijn zelfs gratis te printen voor iedereen die een 3D-printer en een paar extra bezemstelen heeft.

Villa Mondriaan belicht het werk van hedendaagse talenten met een toekomstvisie. Ook de uit Borculo afkomstige Joris Laarman ontwerpt zijn werken met het oog op de toekomst. Nadat Laarman in 2003 Cum laude afstudeerde aan de Design Academy Eindhoven, richtte hij in 2004 met zijn partner Anita Star het Joris Laarman Lab op in Rotterdam. In zijn lab, inmiddels gevestigd in Amsterdam, was en is de samenwerking van de nieuwste technieken, wetenschap en vakmanschap van fundamenteel belang. Samen met zijn team aan ingenieurs, programmeurs en ambachtslieden zoekt Laarman naar nieuwe mogelijkheden op het snijvlak van kunst, design, wetenschap en technologie. Op zoek naar de mogelijkheden van de toekomst worden in het lab voortdurend nieuwe theorieën, materialen en productiemethoden getest en verfijnd. Inmiddels geniet Laarman wereldwijde bekendheid met zijn ontwerpen en zijn deze aangekocht door toonaangevende musea als het Rijksmuseum in Amsterdam, het MoMA in New York, het Victoria and Albert Museum in London en het Centre Pompidou in Parijs.

In Joris Laarman: Maker Chairs toont Villa Mondriaan verschillende Maker Chairs. De Maker Chairs zijn opgebouwd uit kleine (3D-geprinte) onderdelen die perfect in elkaar passen als een puzzel. De blauwdrukken van de stoelen zijn digitaal beschikbaar gesteld. Het formaat van onderdelen is zo aangepast dat de meest betaalbare 3D-printers op de huishoudelijke markt ze kunnen printen. Hierdoor zijn de ontwerpen voor deze stoelen gratis te downloaden, te bewerken en te printen.

Ter gelegenheid van Mondriaans 150ste geboortejaar staat het talent van eigen bodem centraal. Naast Joris Laarman belicht Villa Mondriaan vanaf 30 april het werk van multidisciplinair kunstenaar Louise te Poele. Beide talenten groeiden op in de Achterhoek, te Poele in Winterswijk en Laarman in het nabijgelegen Borculo. In de solotentoonstelling Into the Pleasure Dome bevraagt te Poele de rol van de mens in relatie tot de natuur. Met fotografische en ruimtelijke installaties creëert zij een totaalervaring waarmee bezoekers voor het eerst in haar creaties kunnen kruipen. Louise te Poele: Into the Pleasure Dome en Joris Laarman: Maker Chairs zijn tot en met 26 februari 2023 te zien.

Daarnaast staat Mondriaan ook elk halfjaar in dialoog met een van zijn tijdgenoten. Op 30 april opent de tentoonstelling Mondriaan & Maris: De erfelijke last van Simon Maris, waarin Mondriaans vriendschap met Simon Maris centraal staat. De tentoonstelling belicht de start en ontwikkeling van beide kunstenaarscarrières en besteed aandacht aan de relatie tussen Simon en zijn familie, als die tussen de drie Maris-broers. Mondriaan en Maris: De erfelijke last van Simon Maris is te zien tot en met 25 september 2022.

