Jubileumtentoonstellingen: 10 jaar Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Vanaf 29 april te zien in Museum Villa Mondriaan: Mondriaan: de familie. In de jubileumtentoonstelling wordt voor het eerst de kunst van vader, oom en zoon Mondriaan gezamenlijk getoond. Vandaag de dag wordt de naam ‘Mondriaan’ vooral geassocieerd met de schilder die op radicale wijze de kunsten zou veranderen. Toch zijn de artistieke invloeden van vader en oom Mondriaan aanwijsbaar terug te vinden in de werken van de jonge Piet. Waar Piet Mondriaan junior zich toelegt op de autonome kunsten, zet zijn vader zijn tekentalent in voor politiek-maatschappelijke doeleinden. Oom Frits Mondriaan, een gevierd schilder in zijn tijd, geeft het schildersvak gretig door aan zijn neefje. Villa Mondriaan toont nu hoe deze uiteenlopende opvattingen van invloed zijn geweest op de ontwikkeling en reputatie van de kunstenaarsfamilie.

Solotentoonstelling: Marjolein Rothman: INTERVAL

Net als Mondriaan maakte de in Eibergen geboren schilder Marjolein Rothman een proces van figuratie naar abstractie door. Rothman woonde gedurende haar jeugd in de Achterhoek; de beleving van het coulisselandschap klinkt dan ook door in haar werk. Haar voorstellingen zijn in slechts enkele vlakken opgedeeld. In haar solotentoonstelling ‘Interval’ krijgen figuratie, werkelijkheid en dat wat ontastbaar lijkt een geheel nieuwe betekenis.

Sheltersuit: Design met een noodzaak

Het jaar 2015 markeert de start van Stichting Sheltersuit, tot leven gebracht door Bas Timmer. Na zijn studie aan de modeacademie stuit de ontwerper op een urgent probleem. Wanneer een bekende van hem aan onderkoeling het leven laat, vindt Timmer het tijd om bij te dragen aan een oplossing. De modieuze kledinglijn die hij ontwerpt zal niet voor hoge prijzen worden verkocht, maar krijgt een vertaling naar de Sheltersuit. De tentoonstelling toont de ontwikkeling van het prototype naar de ontwikkeling van de Sheltersuit zoals die vandaag de dag wordt gebruikt.

Op vrijdag 28 april worden de tentoonstellingen feestelijk geopend. De hele maand mei vinden er activiteiten in en om het museum plaats. Houd voor het volledige programma de website van Villa Mondriaan in de gaten.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl